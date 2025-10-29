طوفان مونتھا کا اثر: حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے کچھ حصوں میں بارش
محکمہ موسمیات نے بدھ کی صبح 10 بجے سے 30 اکتوبر کی صبح 8.30 بجے تک ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔
حیدرآباد: تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بدھ کو طوفان مونتھا کا اثر دیکھنے کو ملا۔ تلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی۔ سمندی طوفان مونتھا پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے ساحل کو عبور کر چکا ہے۔
تلنگانہ میں حیدرآباد سمیت ورنگل، یادادری بھواناگیری، محبوب آباد، سوریا پیٹ، نلگنڈہ اضلاع میں بارش ہوئی۔
تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی نے بتایا کہ ورنگل کے کالیڈا اور یادادری بھواناگیری کے اڈاگودور میں صبح 8.30 بجے سے 11 بجے تک 91 ملی میٹر بارش ہوئی۔
آئی ایم ڈی کے میٹ سنٹر نے بدھ کی صبح 10 بجے سے 30 اکتوبر کی صبح 8.30 بجے تک ریڈ الرٹ جاری کیا ہے جس میں تیز سے انتہائی شدید بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے جس کے ساتھ گرج چمک اور تیز ہواؤں (40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ) کے ساتھ جنگاؤں، ہنوماکونڈا اور وارنگل ضلع میں الگ تھلگ مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے۔
ریڈ الرٹ 24 گھنٹوں میں 20 سینٹی میٹر سے زیادہ شدید بارش کی نشاندہی کرتا ہے۔
محکمہ موسمیات نے مزید انتباہ دیا کہ اسی مدت کے دوران عادل آباد، منچریال، نرمل، جگتیال، کریم نگر، پیڈا پلی، جے شنکر بھوپال پلی، ملوگو، بھدرادری کوٹھا گوڈیم، کھمم، محبوب آباد اور سدی پیٹ اضلاع میں تیز ہواؤں (40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ) کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
حکام نے بارش کے پیش نظر کھمم، بھدردری کوٹھا گوڈیم اور محبوب آباد اضلاع کے تمام تعلیمی اداروں میں بدھ کو تعطیل کا اعلان کیا ہے۔
سکندرآباد ہیڈکوارٹر ساؤتھ سنٹرل ریلوے (ایس سی آر) کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ محبوب آباد ضلع کے ڈورنکل ریلوے اسٹیشن پر پٹریوں پر پانی جمع ہونے کی اطلاع ملی جس کے بعد اسٹیشن سے گزرنے والی ٹرینوں کو روک دیا گیا۔
کاکیناڈا کے جنوب میں، مغربی گوداوری ضلع میں نرسا پور کے قریب مونتھا نے آندھرا پردیش کے ساحل کو عبور کیا۔
