اتر پردیش کا ایک تھانیدار ڈاکو نکلا, اس نے اپنے منہ میں بلیڈ اور جیب میں چھری رکھ کر ٹرینوں کو دہشت زدہ کیا!
تھانیدار، جو ارنی، اتر پردیش کا رہنے والا ہے، پہلے پونے ریلوے اسٹیشن پر سگریٹ اور اسنیکس فروخت کرتا تھا۔
Published : November 8, 2025 at 1:46 PM IST
حیدرآباد: ریلوے پولیس نے تلنگانہ میں ایک بدنام چور کو گرفتار کرلیا ہے۔ اس پر تین ریاستوں میں ٹرین ڈکیتیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ پولیس نے ملزم تھانیدار سنگھ سے سونا، چاندی، نقدی اور چار موبائل فون برآمد کئے۔
تحقیقات سے پتہ چلا کہ اتر پردیش کا رہنے والا 36 سالہ تھانیدار سنگھ منہ میں بلیڈ اور جیب میں چاقو لے کر ٹرینوں میں سوار ہوا اور مسافروں کو دھمکیاں دیتا اور حملہ آور ہوا۔
پولیس حکام کے مطابق تھانیدار سنگھ نے تلنگانہ، کرناٹک اور مہاراشٹرا میں 400 سے زیادہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کیں۔ آخر کار اسے وقار آباد ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا۔
جمعہ کو ڈی ایس پی سرینواس راؤ، انسپکٹرز لکشمی بابو اور سرینواس، اور آر پی ایف افسران بی این سنگھ، روی بابو، بالاجی، اور تریمورتی نے لالہ گڑا ریلوے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے دفتر میں سپرنٹنڈنٹ آف پولیس چندن دیپتی کی موجودگی میں میڈیا کے سامنے اس واقعہ کا انکشاف کیا۔
سگریٹ بیچنے والے سے 'بلیڈ تھیف' تک
ارنی، اتر پردیش کا رہنے والا تھانیدار 2004 میں پونے ریلوے اسٹیشن پر سگریٹ اور اسنیکس فروخت کرتا تھا۔ اس دوران اس نے چوری اور ڈکیتی شروع کردی۔ آہستہ آہستہ اس نے ایک گینگ بنا لیا اور مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔
اس نے اپنی جیب میں ایک تیز چاقو اور ایک آدھا بلیڈ اپنے منہ میں چھپا رکھا تھا، اس کے گال کے پاس۔ جب مسافروں کا دھیان بٹ جاتا یا سو رہا ہوتا تو وہ کھلے تھیلے اور جیبیں کاٹنے اور قیمتی سامان چرانے کے لیے بلیڈ کا استعمال کرتا۔ اگر کوئی مزاحمت کرتا تو وہ ان پر حملہ کر دیتا اور پھر ٹرین کی ایمرجنسی چین کھینچ کر فرار ہو جاتا۔
پچھلے کچھ سالوں میں، تھانیدار نے چوری شدہ سونا اکٹھا کیا اور اسے اتر پردیش میں بینکوں سے قرض حاصل کرنے کے لیے بطور ضمانت استعمال کیا۔ اس نے 2009 میں شادی کی اور ان کے دو بچے ہیں۔ وہ ایک متمدن کمیونٹی میں رہتا تھا اور اپنے بچوں کو ایک بین الاقوامی اسکول میں تعلیم دیتا تھا۔ اسے کرکٹ سٹے بازی کا بھی شوق تھا۔ تاہم، وہ مبینہ طور پر کرکٹ سٹے بازی میں 20 لاکھ روپے ہار گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کی مدد سے چرس کی اسمگلنگ شروع کر دی۔ اس دوران انہیں کئی بار گرفتار کرکے جیل بھیجا گیا۔
حال ہی میں، 7 اکتوبر کو، وہ اورنگ آباد-گنٹور ایکسپریس میں ایک خاتون مسافر کو لوٹتے ہوئے بے نقاب ہوا تھا۔ اسے سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید کر لیا گیا۔ پولیس نے تکنیکی شواہد کے ذریعے اس کا سراغ لگایا۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ تھانیدار سنگھ کے خلاف 62 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس کے خلاف پولیس ایکٹ کے تحت کارروائی کی جارہی ہے۔