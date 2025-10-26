بہار انتخابات میں بی جے پی سے مقابلے کےلئے 'سماجی انصاف' کا نعرہ، کانگریس کی جارحانہ مہم
کانگریس کی اعلیٰ قیادت راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور ملکارجن کھڑگے نے بہار میں آخری مرحلہ کی انتخابی مہم کےلئے کمر سکس لی ہے۔
Published : October 26, 2025 at 10:28 PM IST
نئی دہلی : کانگریس نے آنے والے انتخابات کے لیے اپنی کمر کس لی ہے، ایک ایسی مہم کے ساتھ جو روزگار، سماجی انصاف اور فلاحی ضمانتوں پر مرکوز ہے۔ یہ مہم ریاست کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ کانگریس کی اعلیٰ ترین قیادت، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور ملکارجن کھڑگے، بہار اسمبلی انتخابات کے لیے آخری مرحلے کی مہم شروع کرنے والے ہیں۔
یہ تینوں رہنما ریاست میں پارٹی کی قسمت بدلنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کی موجودگی سے مہم میں نئی جان آئے گی۔ پرینکا گاندھی 29 یا 30 اکتوبر کو سرحدی علاقوں سے مہم کا آغاز کریں گی۔ اس کے بعد راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ قیادت بہار میں کانگریس کے لیے ایک مضبوط پیغام لے کر آ رہی ہے۔
کانگریس کی مہم کا مرکزی نعرہ "تبدیلی کے لیے ووٹ" ہے۔ پارٹی روزگار کے مواقع، سماجی انصاف اور فلاحی ضمانتوں پر زور دے رہی ہے۔ اس کا مقصد بی جے پی کے تقسیم کن مسائل کو بے اثر کرنا ہے۔ کانگریس کا ماننا ہے کہ یہ انتخابات صرف ایک نئی حکومت کے لیے نہیں، بلکہ ریاست کی حکمرانی کے طریقے میں تبدیلی کے لیے ہیں۔ پارٹی بہار کی عزت بحال کرنے کا وعدہ کر رہی ہے۔ وہ ترقی پر توجہ مرکوز رکھے گی۔
راہل گاندھی نے اشوک گہلوت کو ایک جارحانہ مہم تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ مہم سماجی انصاف کے ایجنڈے پر مبنی ہوگی۔ کانگریس کے قومی رہنما بھی ریاست میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ اے آئی سی سی کے سکریٹری سشیل پاسی نے بتایا کہ یہ ایک جارحانہ مہم ہوگی۔ کانگریس کے راجیہ سبھا ممبران اکھلیش پرساد سنگھ اور عمران پرتاپ گڑھی بھی ریلیاں کر رہے ہیں۔ ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو بھی مہم کا حصہ بنیں گے۔
کانگریس نے بہار کے عوام کے لیے کئی فلاحی اسکیموں کا اعلان کیا ہے۔ ان میں 25 لاکھ روپے تک کا مفت علاج، خواتین کے لیے الاؤنس، طلباء کے لیے لیپ ٹاپ، 200 یونٹ تک مفت بجلی اور غریبوں کو رہائش کے لیے زمین شامل ہیں۔ یہ پارٹی کی اعلیٰ کمان کی طرف سے ضمانتیں ہیں۔ پارٹی کا مقصد ان ضمانتوں کو عوام تک پہنچانا ہے۔ کانگریس کے ریاستی یونٹ کے سربراہ راجیش کمار اور قانون ساز پارٹی کے رہنما شکیل احمد خان بھی ان وعدوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ این ڈی اے نے بہار کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔
"ووٹر ادھیکار یاترا" کے ذریعے کانگریس نے ووٹروں میں بیداری پیدا کی ہے۔ لوگ اب تبدیلی کے لیے تیار ہیں۔ آر جے ڈی کے رہنما تیجسوی یادو، جو انڈیا بلاک کے وزیر اعلیٰ کے چہرے ہیں، بھی روزگار اور تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں۔ اشوک گہلوت نے انڈیا بلاک میں سیٹ شیئرنگ کے مسئلے کو کامیابی سے حل کیا ہے۔ اب پوری انتخابات میں اتحاد کو کامیاب کرنے پر ہے۔