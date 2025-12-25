ملائیشیا کے نمبر سے آیا دھمکی بھرا فون، ڈانسر نے سابق فوجی سے ایک کروڑ روپے تاوان کا کیا مطالبہ

ETV Bharat / state

الزامات: دوستی کے ذریعے پھنسانا، بھتہ خوری اور آئی ٹی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

راگنی ڈانسر اور اس کا ساتھی گرفتار (Photo Credit; Meerut Police)
میرٹھ، اترپردیش: پولیس نے ایک سابق فوجی سے ایک کروڑ روپے مانگنے پر راگنی ڈانسر اور اس کے ساتھی کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دوسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ راگنی ڈانسر جیوتی پر ہنی ٹریپ گینگ کی سرغنہ ہونے کا الزام ہے۔ پولیس کی تفتیش میں دھمکیوں میں ملائیشیا اور پنجاب سے تعلق کا انکشاف ہوا ہے۔

پورے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی

کنکر کھیڑا علاقے کے نارائن گارڈن کالونی میں رہنے والے سابق فوجی وپن کمار نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ اس نے بتایا کہ اس کی راگنی ڈانسر جیوتی سے کچھ دن پہلے دوستی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ جیوتی نے اپنے ساتھی کے ساتھ اس کی بات چیت اور ویڈیو کال دکھا کر اس سے ایک کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کرنا شروع کیا۔ جب اس نے رقم دینے سے انکار کیا تو اسے اپنے موبائل فون پر ایک واٹس ایپ کال موصول ہوئی جس میں تاوان کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ کال ملائیشیا کے موبائل نمبر سے آئی تھی۔

پنجاب پولیس نے ریمانڈ کی استدعا کی

ایس ایس پی ڈاکٹر وپن ٹاڈا نے بتایا کہ پولیس نے کال کی تفصیلات کی بنیاد پر ملزم کا سراغ لگایا۔ ملزمین سے موبائل فون، سم کارڈز اور ڈیجیٹل شواہد برآمد ہوئے ہیں۔ اس پورے معاملے میں بھتہ خوری اور آئی ٹی ایکٹ سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ راگنی ڈانسر اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تیسرا ملزم پنجاب کی جیل میں ہے اور پنجاب پولیس نے اس کے ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ شبہ ہے کہ ملزم نے قانون سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر غیر ملکی نمبر استعمال کیا ہو گا۔

