لڑکی نے مذہب تبدیل کر کے شادی کی

پنڈت نے شادی کی تقریب شیو مندر میں دونوں فریقین کے اہل خانہ کی موجودگی میں انجام دی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 27, 2026 at 11:58 AM IST

رائے بریلی: اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی سے مذہبی حدود کو تجاوز کرتے ہوئے بین المذاہب شادی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ تاہم شادی کے دوران کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ شادی کی تقریب میں نوجوان اور خاتون دونوں کے خاندان کے افراد نے شرکت کی۔ خاتون شہر کے کوتوالی علاقے کے فورٹ مارکیٹ علاقے کی رہائشی ہے اور نوجوان مل ایریا تھانہ علاقے کا رہائشی ہے۔ شادی میں وشو ہندو پریشد کے عہدیدار بھی موجود تھے۔

بتایا جا رہا ہے کہ شہر کوتوالی کے فورٹ بازار علاقہ کے محلہ شیخواڑہ کی رہنے والی نازیہ (اب میناکشی) اور مل ایریا تھانہ علاقہ کے گاؤں دھوراہرہ کے رہنے والے وکاس دو سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ مخالف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ محبت میں گرفتار تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ مان گئے۔ گزشتہ جمعرات کو دونوں نے اپنے والدین کی موجودگی میں شادی کی۔ شادی شہر کے شیو مندر میں ویدک رسومات کے مطابق ہوئی۔

نئی شادی شدہ نازیہ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی مرضی اور اپنے خاندان کی رضامندی سے بین المذاہب شادی کی۔ اس کے گھر والے اس کے فیصلے سے خوش ہیں۔ وکاس کا کہنا ہے کہ نازیہ سے شادی میں ان کے خاندان کی رضامندی شامل ہے۔

نازیہ نے اپنا نام بدل کر میناکشی رکھ لیا ہے اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا۔ وشو ہندو پریشد کے ضلع صدر راکیش تیواری نے بتایا کہ شادی جمعرات کو ایک مندر میں ہوئی۔ وکاس کے والد رام بابو دولہے کی طرف سے موجود تھے اور نازیہ جسے میناکشی دلہن کی طرف سے دادی موجود تھیں۔ شادی سب کی رضامندی سے ہوئی۔

