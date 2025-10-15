حیدرآباد: ایک ریزورٹ میں پارٹی، 20 نوجوان خواتین رقص کر رہی تھیں، پولیس کے چھاپے سے ہنگامہ برپا
اس پارٹی کا اہتمام حیدرآباد کے مضافات میں واقع مہیشورم میں کھاد کے تاجروں نے کیا تھا۔
Published : October 15, 2025 at 1:37 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے مضافات میں واقع مہیشورم کے ایک ریزورٹ میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ رچاکونڈہ پولیس کی اسپیشل آپریشن ٹیم نے منگل کی دیر رات پارٹی پر چھاپہ مارا، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ پولیس نے کئی لوگوں کو حراست میں لیا اور مبینہ طور پر تقریب میں پیش کی جانے والی غیر ملکی شراب کو ضبط کر لیا۔
پولیس کے مطابق یہ تقریب منگل کی رات مہیشورم منڈل کے کے چندرا ریڈی ریزورٹ میں منعقد ہوئی۔ راک اسٹار فرٹیلائزرس کے مالک سیدا ریڈی اور ویدا ایگری فرٹیلائزرس کے ڈیلر تروپتی ریڈی۔ فرٹیلائزر اونرز ایسوسی ایشن کے ممبران کو مدعو کیا گیا تھا، اور تقریباً 56 کھاد کے تاجروں نے شرکت کی۔ پولیس نے بتایا کہ تقریب میں تقریباً 20 نوجوان خواتین کو بھی پرفارم کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔
معتبر معلومات پر عمل کرتے ہوئے، حکام نے بتایا کہ مہیشورم پولیس اسٹیشن کی اسپیشل آپریشن ٹیم (SOT) کی ایک ٹیم معلومات کی تصدیق کے لیے سادہ لباس میں پہنچی۔ افسران نے مبینہ طور پر کچھ وقت احاطے میں سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا اور بعد میں تفصیلی معائنہ کیا۔ معائنہ کے دوران پولیس کو ایکسائز ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر ملکی شراب کی بوتلیں اور شراب پینے کے ثبوت ملے۔
انہوں نے بتایا کہ معائنہ کے بعد منتظمین سمیت تمام 76 شرکاء کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی۔ پولیس نے منتظمین اور ریزورٹ انتظامیہ کے خلاف اجازت کے بغیر تقریب منعقد کرنے اور شراب نوشی میں سہولت فراہم کرنے پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں کہ آیا اس واقعے میں کوئی اور غیر قانونی سرگرمیاں شامل تھیں۔ پولیس نے ریزورٹ کے مالکان اور کاروباری تنظیموں کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ مستقبل میں ایسی غیر لائسنسی تقریبات کا انعقاد نہ کریں۔
مقامی پولیس افسر نے کہا کہ امن عامہ کی خلاف ورزی کرنے والے یا نجی تفریحی پروگراموں کے لیے تجارتی انجمنوں کے نام کا غلط استعمال کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔