گوشت نہ پکانے پر جھگڑا، بیوی نے حملہ کر کے شوہر کا کر دیا قتل
معمولی جھگڑے پر بیوی نے چاقو کے وار کرکے شوہر کو قتل کردیا۔ پولیس نے بیوی کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : April 27, 2026 at 12:31 PM IST
حیدرآباد: معمولی بات پر بحث و تکرار اور جھگڑے کی نوبت آگئی۔ جس کے بعد بیوی نے شوہر پر حملہ کر دیا جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جھگڑا گوشت پکانے پر ہوا۔ جس کے بعد بیوی نے مشتعل ہو کر شوہر پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا۔
پولیس رپورٹ کے مطابق شوہر کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ کاماریڈی ضلع ہیڈکوارٹر میں ہفتہ کی آدھی رات کو پیش آیا۔ کاماریڈی ٹاؤن سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نرہری کے مطابق، گوسانگیکا کالونی کے 28 سالہ کوڈنڈم شیواجی اور لکشمی کی شادی 2017 میں ہوئی تھی۔ ان کی دو بیٹیاں ہیں، جن کی عمریں پانچ اور دو سال ہیں۔ لکشمی گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی ہے، جب کہ شیواجی پرانے سامان کی تجارت کرتے تھے۔
گوشت نہ پکانے پر بیوی پر غصہ اور تکرار
شیواجی ہفتہ کی رات گھر پہنچے اور گوشت نہ پکانے پر اپنی بیوی پر غصہ ظاہر کیا۔ دونوں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی اور وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔ پڑوسیوں کے پہنچنے اور حالات پر قابو پانے کے بعد حالات کچھ دیر کے لیے پرسکون ہوئے۔
اگر وہ جیل چلی گئی تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟
اس توہین سے ناراض ہو کر لکشمی نے دوبارہ شیواجی سے بحث کی اور اس پر چاقو پھینک دیا۔ چاقو نے اس کی گردن کی رگ میں سوراخ کر دیا جس سے بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ جس کے سبب وہ 15 منٹ کے اندر ہی ہلاک ہو گیا۔ اپنے دونوں بچوں کو گود میں لیے لکشمی روتے ہوئے بولی کہ اس نے غصے میں اپنے شوہر کو مار ڈالا ہے اور اگر وہ جیل چلی گئی تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟
پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال پہنچایا
پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال پہنچا دیا۔ ایک پولیس کانسٹیبل نے بتایا کہ شیواجی کے بھائی سوری کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔