پی ڈبلیو ڈی نے اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی سے گزرنے والی سڑک کو عوامی سڑک قرار دے دیا
RDA کے بلڈوزر کارروائی کی دھمکی کے بعد اب یوپی کے PWD نے یونیورسٹی کی مرکزی سڑک کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا ہے۔
By PTI
Published : July 16, 2026 at 11:40 AM IST
رام پور: اتر پردیش کے محکمہ تعمیرات عامہ (پی ڈبلیو ڈی) نے رام پور میں سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کے محمد علی جوہر یونیورسٹی کیمپس سے گزرنے والی مرکزی سڑک کو عوامی سڑک قرار دیا ہے۔ محکمہ نے یونیورسٹی کے مین گیٹ پر سائن بورڈ لگا دیا ہے جس پر لکھا گیا ہے "یہ عوام کے استعمال کے لیے کھلا ہے۔"
یوپی پی ڈبلیو ڈی کے مطابق، یہ تین کلومیٹر کی چار لین والی سیمنٹ سڑک ہے جسے محکمہ تعمیرات عامہ نے 2016-17 میں اکھلیش یادو کی قیادت والی سماج وادی پارٹی حکومت کے دوران تقریباً 17.16 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا تھا۔
Rampur, Uttar Pradesh: The Public Works Department (PWD) has installed a signboard declaring the 3.5-kilometre road passing through Jauhar University in Rampur a public road. The move follows recent administrative action concerning the university and revives the long-standing… pic.twitter.com/lahpWg6rgC— IANS (@ians_india) July 15, 2026
یہ سڑک 450 ایکڑ یونیورسٹی کیمپس کے مرکزی دروازے سے دوسرے سرے تک گزرتی ہے۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ، یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے 2019 میں مین گیٹ بند کرنے کے بعد تک اس سے رسائی محدود رہی، یہاں تک کہ پی ڈبلیو ڈی کے اہلکاروں کو بھی داخل ہونے سے روک دیا گیا۔
پی ڈبلیو ڈی کے ایگزیکٹیو انجینئر کشن ویر سنگھ نے کہا کہ محکمہ نے اب یہاں "عام راستہ" (عوامی سڑک) قرار دینے والے بورڈز لگا دیے ہیں۔ اب یہاں عوام کو بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دی گئی ہے۔
سنگھ نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ، "یونیورسٹی گیٹ سے چار لین والی سی سی (سیمنٹ کنکریٹ) سڑک کو پی ڈبلیو ڈی نے 2016 میں تقریباً 16 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور کیا تھا۔ تقریباً 13.5 کروڑ روپے کا سول کام انجام دیا گیا تھا، جب کہ باقی رقم میں ٹیکس اور دیگر اجزاء شامل تھے۔"
#WATCH | Rampur, Uttar Pradesh: PWD installs a board declaring road inside Mohammad Ali Jauhar University campus as a public route. pic.twitter.com/kWgocWlMCH— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 16, 2026
انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے 2019 میں سڑک پر نقل و حرکت پر پابندی لگاتے ہوئے گیٹ کو بند کر دیا، جس کے بعد محکمہ نے نوٹس جاری کیا۔ اس کے بعد معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ پہنچا۔
کشن ویر سنگھ نے کہا کہ، "ہمارا مقدمہ خارج ہونے کے بعد، ہم نے نچلی عدالت سے رجوع کیا جہاں فیصلہ پی ڈبلیو ڈی کے حق میں آیا۔ یونیورسٹی نے بعد میں ہائی کورٹ سے حکم امتناعی حاصل کیا۔ انہوں نے کہا 2021-22 کے بعد سے، تقریباً 10 سے 12 سماعتیں ہوئیں لیکن کوئی حتمی سماعت نہیں ہوئی۔"
اہلکار کے مطابق، ہائی کورٹ نے یونیورسٹی کو ہدایت کی تھی کہ وہ سڑک کو پہنچنے والے نقصان سے متعلق رقم کا 30 فیصد جمع کرائے، جب کہ گیٹ کو باقی رہنا چاہیے یا ہٹایا جانا ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں دیا گیا ہے۔
سنگھ نے کہا کہ محکمہ نے ہائی کورٹ کے سامنے معاملے کی پیروی کرنے اور جلد فیصلہ لینے کے لیے ایک جونیئر انجینئر کو تعینات کیا ہے۔
Rampur, Uttar Pradesh: Rampur District Magistrate has ordered demolition of constructions at Jauhar University following a hearing between the Rampur Development Authority and university authorities. The action relates to buildings allegedly constructed without approved maps or… pic.twitter.com/tOFwyok5iA— IANS (@ians_india) July 15, 2026
پی ڈبلیو ڈی کے افسر نے کہا کہ، "یہ ایک سرکاری سڑک ہے جو عوام کے پیسوں سے بنائی گئی ہے۔ یہ لال پور ڈیم کی طرف جاتی ہے اور عوام کے استعمال کے لیے ہے، اس لیے ہم نے گیٹ کے باہر سائن بورڈ لگائے ہیں اور اسے عوامی سڑک قرار دیتے ہوئے اندر دو یا تین مزید بورڈز بھی لگائیں گے تاکہ لوگ اسے آزادانہ طور پر استعمال کر سکیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ایک عام آدمی سڑک کو استعمال کرنے کے لیے آزاد ہے کیونکہ یہ حکومت کی ہے اور اس کی دیکھ بھال پی ڈبلیو ڈی کر رہی ہے۔
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