کانگریس صدر ملیکارجن کھرگے کے خلاف وارنٹ جاری۔۔ یہاں جانیں کیا ہے پورا معاملہ
ملیکارجن کھرگے کے خلاف 2023 میں پنجاب کے سنگرور میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے اب اسے مجرمانہ معاملہ قرار دیا ہے۔
Published : July 29, 2026 at 3:06 PM IST
سنگرور: پنجاب کی سنگرور ڈسٹرکٹ کورٹ نے ایک کیس کے سلسلے میں کانگریس کے قومی صدر ملیکارجن کھرگے کے خلاف 15,000 روپے کا قابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کھرگے کو 19 ستمبر 2026 کو عدالت میں حاضر ہونے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔
عدالت نے کہا کہ اگر وہ مقررہ تاریخ پر پیش ہونے میں ناکام رہتے ہیں تو مزید قانونی کارروائی کی جائے گی جس میں ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔
سنگرور کے رہنے والے ہتیش بھردواج نے 2023 میں کھرگے کے خلاف ایک شکایت دائر کی تھی۔
شکایت کنندہ کے وکیل ایڈوکیٹ للت گرگ کے مطابق بجرنگ دل کی ساکھ کو مبینہ طور پر کرناٹک اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس پارٹی کے انتخابی منشور میں تنظیم کے حوالے سے کیے گئے تبصروں سے نقصان پہنچا ہے۔ ان بنیادوں پر عدالت میں قانونی کارروائی شروع کی گئی۔
اطلاعات کے مطابق، مقدمہ ابتدائی طور پر دیوانی نوعیت کا تھا، اور کھرگے کے وکیل عدالت میں پیش ہوتے رہے تھے۔ تاہم، عدالت نے اب اسے فوجداری کیس کے طور پر دیکھا ہے اور ملزم کی ذاتی موجودگی کو لازمی قرار دیا ہے۔ نتیجتاً قابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا۔
قابل ذکر ہے کہ کانگریس پارٹی نے 2023 کے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے اپنے منشور میں بجرنگ دل اور پی ایف آئی (پاپولر فرنٹ آف انڈیا) جیسی تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے کا وعدہ کیا تھا جس کے بعد یہ تنازعہ کھڑا ہوا۔
سنگرور کورٹ کے تازہ حکم کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں آگیا ہے۔ اگلی سماعت 19 ستمبر 2026 کو ہونے والی ہے، جہاں ملکارجن کھرگے کی ذاتی حاضری اہم ہوگی۔
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