اغوا اور بندوق کی نوک پر قتل: پنجابی گلوکارہ اندر کور کی لاش نہر سے ملی، قتل کے لیے کینیڈا سے آیا تھا قاتل
پولیس کو پنجابی گلوکارہ اندر کور کی لاش ایک نہر سے ملی۔ مرکزی ملزم مفرور بتایا جاتا ہے۔
Published : May 19, 2026 at 5:16 PM IST
لدھیانہ، پنجاب: پنجاب کے ضلع لدھیانہ میں مشہور پنجابی گلوکارہ اندر کور عرف یشویندر کور کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے نے پوری میوزک انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گلوکارہ اندر کور کی لاش نیلو نہر سے برآمد ہوئی ہے۔ لاش کی شناخت کے بعد اہل خانہ صدمے سے دوچار ہیں جب کہ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سمرالہ سول اسپتال کے مردہ خانے میں جمع کرا دیا ہے۔
کیس میں دو ملزمان گرفتار
کیس کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اسسٹنٹ سب انسپکٹر پرم ویر سنگھ نے کہا، "15 مئی کو جمال پور پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ خاندان نے شکایت درج کرائی تھی کہ ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے کارروائی کی اور اس معاملے میں دو لوگوں کو گرفتار کر لیا۔"
مرکزی ملزم سکھویندر سنگھ سکھا ابھی تک فرار
پولیس نے مرکزی ملزم سکھوندر سنگھ سکھا کے والد پریتم سنگھ اور ایک مرکزی ملزم کے دوست کرم جیت سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ کرم جیت سنگھ کی اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے 16 مئی کو مقتولہ اندر کور کی کار نیلو نہر سے برآمد کی۔ پولیس نے متوفیہ کی لاش بھی قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے سمرالہ سول اسپتال بھجوا دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ مرکزی ملزم سکھویندر سنگھ سکھا ابھی تک فرار ہے۔
قتل کے پیچھے محرکات جاننے کے لیے تفتیش
پولیس سب انسپکٹر پرم ویر سنگھ نے بتایا کہ ملزم سکھویندر سنگھ سکھا کینیڈا میں رہتا ہے۔ وہ نیپال کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا اور قتل کے بعد نیپال کے راستے کینیڈا فرار ہوگیا۔ پولیس نے بتایا کہ مقتول گلوکارہ اندر کور ملزم سکھویندر سنگھ سکھا کی دوست تھی۔ لڑکی کے گھر والوں کو بھی اس بات کا علم تھا۔ قتل کے پیچھے محرکات جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے۔
مرکزی ملزم کینیڈا فرار
اسسٹنٹ سب انسپکٹر پرم ویر سنگھ نے کہا، "مرکزی ملزم سکھوندر سنگھ سکھا، جو کینیڈا فرار ہو گیا ہے، شادی شدہ ہے اور اس کے بچے ہیں۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے ابھی بھی تفتیش جاری ہے کہ آیا اس کا شادی کا کوئی منصوبہ تھا، تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ قتل کی وجہ کیا ہے۔"
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔