دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام! امرتسر میں آئی ایس آئی کے دو کارندے ٹینک شکن راکٹ لانچر سمیت گرفتار

دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام! امرتسر میں آئی ایس آئی کے دو کارندے ٹینک شکن راکٹ لانچر سمیت گرفتار
ملک کو خطرات سے محفوظ رکھنے کےلئے سیکیورٹی ایجنسیاں مستعد ہیں۔ پنجاب میں ایک بڑے دہشت گردانہ حملے کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔
Published : October 21, 2025 at 2:28 PM IST
امرتسر : پنجاب پولیس نے آئی ایس آئی کی ایک اور سازش کو ناکام بنادیا۔ امرتسر میں ایک بڑی مشترکہ کارروائی کے دوران دو دہشت گرد کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی امرتسر رورل پولیس اور مرکزی ایجنسیوں نے مل کر کی۔
ان کارندوں کا تعلق پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے بتایا جا رہا ہے۔ ان کے قبضے سے ایک خطرناک ٹینک شکن راکٹ لانچر بھی برآمد ہوا ہے۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کی شناخت مہکدیپ سنگھ عرف مہک اور آدتیہ عرف آدھی کے نام سے ہوئی ہے۔ ان کی عمریں 18 سے 19 سال کے درمیان ہیں۔
In an intelligence based operation, Amritsar Rural Police, in close coordination with central agencies, apprehends two terror operatives Mehakdeep Singh @ Mehak and Aditya @ Adhi from #Amritsar and recovers one Rocket Propelled Grenade (#RPG).— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 21, 2025
Preliminary investigation reveals… pic.twitter.com/lBH3RXW60Z
پولیس نے ان کے قبضے سے ایک RPG-22 نیٹو ٹینک شکن راکٹ لانچر، ایک موٹر سائیکل اور ایک موبائل فون برآمد کیا ہے۔ یہ نوجوان آئی ایس آئی کے ایک کارندے کے رابطے میں تھے۔ ایس ایس پی منیندر سنگھ کے مطابق، پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یہ ملزمان ہریپریت سنگھ عرف وکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہریپریت اس وقت فیروزپور جیل میں قید ہے۔
ہریپریت نے آئی ایس آئی کے ساتھ اپنے رابطوں کے ذریعے RPG-22 راکٹ لانچر کا آرڈر دیا تھا۔ یہ راکٹ لانچر مہکدیپ کو حاصل کر کے آگے پہنچانا تھا۔ پولیس نے گھرندا تھانے میں ایکسپلوسیو سبسٹینس ایکٹ اور بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پنجاب کے ڈی جی پی نے بتایا کہ آر پی جی کا مقصد ایک ہدف بنا کر دہشت گردانہ حملہ کرنا تھا۔
تحقیقات جاری ہیں تاکہ اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جا سکے۔ ہریپریت کو بھی پوچھ گچھ کے لیے پروڈکشن وارنٹ پر امرتسر لایا جائے گا۔