دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام! امرتسر میں آئی ایس آئی کے دو کارندے ٹینک شکن راکٹ لانچر سمیت گرفتار

ملک کو خطرات سے محفوظ رکھنے کےلئے سیکیورٹی ایجنسیاں مستعد ہیں۔ پنجاب میں ایک بڑے دہشت گردانہ حملے کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 21, 2025 at 2:28 PM IST

امرتسر : پنجاب پولیس نے آئی ایس آئی کی ایک اور سازش کو ناکام بنادیا۔ امرتسر میں ایک بڑی مشترکہ کارروائی کے دوران دو دہشت گرد کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی امرتسر رورل پولیس اور مرکزی ایجنسیوں نے مل کر کی۔

ان کارندوں کا تعلق پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے بتایا جا رہا ہے۔ ان کے قبضے سے ایک خطرناک ٹینک شکن راکٹ لانچر بھی برآمد ہوا ہے۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کی شناخت مہکدیپ سنگھ عرف مہک اور آدتیہ عرف آدھی کے نام سے ہوئی ہے۔ ان کی عمریں 18 سے 19 سال کے درمیان ہیں۔

پولیس نے ان کے قبضے سے ایک RPG-22 نیٹو ٹینک شکن راکٹ لانچر، ایک موٹر سائیکل اور ایک موبائل فون برآمد کیا ہے۔ یہ نوجوان آئی ایس آئی کے ایک کارندے کے رابطے میں تھے۔ ایس ایس پی منیندر سنگھ کے مطابق، پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یہ ملزمان ہریپریت سنگھ عرف وکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہریپریت اس وقت فیروزپور جیل میں قید ہے۔

ہریپریت نے آئی ایس آئی کے ساتھ اپنے رابطوں کے ذریعے RPG-22 راکٹ لانچر کا آرڈر دیا تھا۔ یہ راکٹ لانچر مہکدیپ کو حاصل کر کے آگے پہنچانا تھا۔ پولیس نے گھرندا تھانے میں ایکسپلوسیو سبسٹینس ایکٹ اور بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پنجاب کے ڈی جی پی نے بتایا کہ آر پی جی کا مقصد ایک ہدف بنا کر دہشت گردانہ حملہ کرنا تھا۔

تحقیقات جاری ہیں تاکہ اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جا سکے۔ ہریپریت کو بھی پوچھ گچھ کے لیے پروڈکشن وارنٹ پر امرتسر لایا جائے گا۔

