انسانیت شرمندہ: امرتسر میں 75 سالہ ماں کو بیٹے نے زنجیروں میں جکڑا، ویڈیو وائرل، سخت کارروائی کا مطالبہ
Published : April 18, 2026 at 1:06 PM IST
امرتسر: پنجاب کے شہر امرتسر کے گرین ایونیو علاقے میں انسانیت کو شرمسار کر دینے والا ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں مبینہ طور پر ایک 75 سالہ ضعیف خاتون کو اس کے اپنے بیٹے اور بہو نے زنجیروں میں جکڑ کر گھر کے باہر چھوڑ دیا۔ واقعہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مقامی لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔
سماجی کارکن ہرسمرن سنگھ کے مطابق جب انہیں اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ فوری طور پر موقع پر پہنچے اور خاتون کو زنجیروں سے آزاد کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ خاتون کو تقریباً 20 دن تک زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا، نہ مناسب خوراک دی گئی اور نہ ہی دیکھ بھال کی گئی، جس کے باعث اس کا وزن 50 کلوگرام سے کم ہو کر صرف 25 کلوگرام رہ گیا۔
بعد ازاں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج سماجی تنظیم کی جانب سے کروایا گیا۔ تاہم الزام ہے کہ بیٹا اور بہو اسپتال پہنچے، ڈاکٹروں سے جھگڑا کیا اور زبردستی خاتون کو واپس لے گئے، جہاں دوبارہ انہیں زنجیروں میں باندھ دیا گیا اور بنیادی ضروریات سے محروم رکھا گیا۔
واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد پنجاب اسٹیٹ ویمن کمیشن نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے 20 اپریل تک رپورٹ طلب کرلی ہے اور سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات جاری ہیں اور تمام حقائق سامنے آنے کے بعد ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
یہ واقعہ نہ صرف معاشرتی اقدار پر سوالیہ نشان ہے بلکہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی دیکھ بھال ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، جس سے غفلت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔