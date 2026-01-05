پنجاب: چھٹی پر گھر آنے والی بیٹی کو پڑھائی جاری رکھنے پر ناراض باپ نے قتل کر دیا
پولیس کے مطابق باپ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹی مزید پڑھے، اس لیے اس نے بیٹی پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا۔
سری مکتسر صاحب (پنجاب): ضلع میں اتوار کی صبح ایک باپ نے اپنی بیٹی کو بے دردی سے قتل کردیا۔ بیٹی کی عمر صرف 18 سال تھی۔ یہ واقعہ مڈا گاؤں میں پیش آیا، جو ضلع سری مکتسر صاحب کے کباڑ والا تھانے کے علاقے میں آتا ہے۔
اطلاعات کے مطابق مڈا گاؤں کے رہنے والے ہرپال سنگھ نے اتوار کی صبح تقریباً سات بجے اپنی سوئی ہوئی بیٹی پر تیز دھار چاقو سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں اس کٍی موت ہوگئی۔ متوفی لڑکی کی شناخت چمن دیپ کور کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر گہرائی سے تفتیش شروع کر دی۔
کباڑ والا تھانے کی ایس ایچ او ہرپریت کور نے بتایا کہ"انہیں واقعے کی اطلاع دی گئی اور وہ فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے، لاش کو تحویل میں لے لیا، اور گہرائی سے تفتیش شروع کردی۔"
ایس ایچ او نے بتایا کہ قتل کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ مقتول لڑکی کے والد نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی مزید پڑھے جس کے باعث باپ نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس نے متوفی لڑکی کی ماں جسوندر کور کے بیان کی بنیاد پر مقدمہ درج کرلیا ہے۔
ایس ایچ او ہرپریت کور نے کہا، "متوفی لڑکی پہلے موہالی میں رہتی تھی اور پڑھتی تھی۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ملوٹ کے سول اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔
مقامی لوگوں سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق مقتولہ لڑکی چمن دیپ کور ایک انتہائی باصلاحیت اسپورٹس وومن تھی۔ اس نے پاور لفٹنگ میں گولڈ میڈل بھی جیتا تھا۔ موہالی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیروز پور میں رشتہ داروں کے پاس رہ رہی تھی۔ وہ چھٹیاں گزارنے گھر آئی تھی۔