پنجاب میں بڑا دہشت گردانہ منصوبہ ناکام، اسلحہ و دھماکہ خیز مواد برآمد، پاکستان کی آئی ایس آئی اور ببر خالصہ انٹرنیشنل سے روابط کا انکشاف
کارروائی میں بھوپیندر سنگھ، روی کمار اور وشال سنگھ نامی تین افراد کو گرفتار کیاگیا، جن کے قبضے سے 25 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔
Published : July 8, 2026 at 7:16 PM IST
امرتسر: پنجاب پولیس کے کاؤنٹر انٹیلی جنس ونگ نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ایک منظم نیٹ ورک کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ پولیس نے اس کارروائی کے دوران تین ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چھ ہینڈ گرینیڈ، بارہ پستول اور پچیس کلو گرام ہیروئن برآمد کی ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ نیٹ ورک بیرون ملک بیٹھے اسمگلروں کی ہدایات پر کام کر رہا تھا اور اسے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور بیرون ملک سرگرم کالعدم تنظیم ببر خالصہ انٹرنیشنل کی حمایت حاصل تھی۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کو پنجاب میں امن و امان خراب کرنے، خوف و ہراس پھیلانے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بروقت کارروائی کے ذریعے پولیس نے اس خطرناک سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس معاملے میں امرتسر کے اسٹیٹ اسپیشل آپریشنز سیل تھانے میں آرمز ایکٹ، ایکسپلوسیو سبسٹنسز ایکٹ اور بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس گورو یادو نے بتایا کہ اسی دوران کاؤنٹر انٹیلی جنس ونگ نے ایک اور کارروائی کرتے ہوئے منشیات اسمگلنگ کے ایک نیٹ ورک کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ اس کارروائی میں بھوپیندر سنگھ، روی کمار اور وشال سنگھ نامی تین افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے 25 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی، جبکہ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی ہنڈائی ورنا کار بھی ضبط کر لی گئی۔
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ڈی جی پی کے مطابق اس سے ایک روز قبل بھی دو مختلف منشیات اسمگلنگ نیٹ ورکس سے وابستہ تین افراد کو گرفتار کر کے 13 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس منشیات اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے مسلسل کارروائیاں کر رہی ہے۔ پولیس اب اس پورے نیٹ ورک کے فارورڈ اور بیک ورڈ لنکس کی چھان بین کر رہی ہے تاکہ اس سازش میں شامل دیگر افراد، بیرون ملک بیٹھے ہینڈلرز اور مالی معاونین کی شناخت کر کے پورے ماڈیول کو بے نقاب کیا جا سکے۔