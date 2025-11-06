ETV Bharat / state

روحانی علاج کے نام پر خودساختہ سوامی نے جوڑے کو 14 کروڑ روپئے کا چونا لگادیا

پونے اکنامک افینس ونگ نے ایک جوڑے کی جانب سے خود ساختہ گاڈ مین کے خلاف شکایت کے بعد تحقیقات کا آغاز کردیا۔

روحانی علاج کے نام پر خودساختہ سوامی نے جوڑے کو 14 کروڑ روپئے کا چونا لگادیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025

پونے: مہاراشٹر میں پونے کے کوتھروڈ علاقے سے دھوکہ دہی کا ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک آئی ٹی پروفیشنل جو برطانیہ میں کام کرنے کے بعد واپس آیا تھا، کو چھ سال کے عرصے میں تین افراد نے 14 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا، جس میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ ملزمان نے نام نہاد قدرتی طاقتوں کا دعویٰ کرتے ہوئے بیٹیوں کی بیماری کے علاج کی آڑ میں خاندان سے مبینہ طور پر بھاری رقم بٹوری۔

متاثرین، دیپک پنڈلک ڈولس اور ان کی اہلیہ نے پولیس کمشنر کے دفتر میں ایک باضابطہ شکایت درج کرائی ہے، جس میں واقعات کی ترتیب اور 2019 کے بعد سے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ "انہیں برطانیہ میں مکانات سمیت اپنی جائیدادیں بیچنے پر مجبور کیا گیا، اور ملزمان کو ادائیگی جاری رکھنے کے لیے قرض بھی لیا گیا۔ انہوں نے تقریباً 14 کروڑ روپے ایک خود ساختہ سوامی (گاڈ مین) اور اس کے چیلوں کے حوالے کیے۔ یہ واقعہ بہت بڑے فراڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔"

شکایت کے مطابق، جوڑے کی مشکلات میں اس وقت اضافہ ہوا جب ان کی بڑی بیٹی کو اعصابی عارضے کی تشخیص ہوئی، جب کہ ان کی چھوٹی بیٹی قوت مدافعت کی بیماری، ایلوپیسیا میں مبتلا تھی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ "جدید طبی علاج سے تھوڑی بہتری آنے کے بعد، جوڑے نے روحانی علاج کی تلاش میں مذہبی اجتماعات میں شرکت کرنا شروع کی، جہاں وہ پھنس گئے۔"

پولیس نے بتایا کہ جوڑے کی ملاقات 'بابا' دیپک کھڑکے اور ان کے شاگردوں ویدیکا اور کنال پنڈھر پورکر سے ہوئی، جنہوں نے ٹیکی اور ان کی اہلیہ کو باور کرایا کہ 1947 میں مرنے والے ایک دیوتا شنکر مہاراج ویدیکا کے جسم میں رہتے ہیں اور وہ ان کی بیٹیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔

انہیں بتایا گیا کہ اگر وہ اپنی تمام جائیداد مہاراج کو دے دیں تو ان کی بیٹیاں صحت یاب ہو جائیں گی۔ علاج کے لیے بے چین، والدین نے رقم منتقل کرنا شروع کردیا — پہلے اپنے بینک اکاؤنٹس سے، اور بعد میں برطانیہ میں اپنا گھر اور فارم ہاؤس بیچ کر۔ چھ سالوں میں، متاثرین نے ویدیکا اور کنال کے زیر کنٹرول مختلف بینک کھاتوں میں تقریباً 14 کروڑ روپے جمع کرائے تھے۔ 2024 تک، ان کی بچت مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔

پولیس کے مطابق "جب ان کی بیٹیوں کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی تو جوڑے کو احساس ہوا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے شکایت درج کرائی۔" شکایت کے بعد، پونے پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ نے ابتدائی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کمشنر آف پولیس (سی پی) امیتیش کمار نے تصدیق کی کہ تفصیلی تفتیش جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاملے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنائیں گے۔

