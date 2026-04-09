ڈاکٹر نے کھایا بارہ کروڑ روپے کا دھوکہ، واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا پڑا بھاری، کیا آپ بھی کر رہے ہیں یہ غلطی؟
ایک ڈاکٹر کو جنوری اور مارچ کے درمیان 12.31 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا گیا، آن لائن شیئر ٹریڈنگ میں 10-8 فیصد واپسی کا وعدہ۔
By PTI
Published : April 9, 2026 at 11:12 AM IST
پونے: پونے کے ایک 75 سالہ ڈاکٹر کو آن لائن شیئر ٹریڈنگ گھوٹالہ میں 12.31 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق، جعلسازوں نے مبینہ طور پر ڈاکٹر پر متعدد سرمایہ کاری کے لیے دباؤ ڈالا۔ پولیس کے مطابق جنوری کے آخری ہفتے میں بزرگ ڈاکٹر کو نامعلوم نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ پیغام میں "تجویز کردہ" شیئرز کی فہرست اور ایک لنک تھا۔
لنک پر کلک کرنے کے بعد اسے واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیا گیا۔ گروپ کے منتظمین نے عالمی مالیاتی انتظامی فرم میں سینئر ایگزیکٹیوز ہونے کا دعویٰ کیا۔ پولیس نے بدھ کو بتایا کہ ایک شخص نے اسٹاک مارکیٹ کی پیچیدگیوں پر ایک کتاب کے مرتب ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔
میسج میں ایک لنک اور سرمایہ کاری کے لیے اسٹاک کی فہرست
کیا ہے طریقہ، کیسے کیا گیا فراڈ؟
لنک پر کلک کرنے کے بعد، ڈاکٹر کو ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا گیا جہاں گروپ ایڈمنسٹریٹر نے اپنی شناخت ایک عالمی مالیاتی مینجمنٹ کمپنی میں ایک سینئر ایگزیکو کے طور پر کی۔ ان افراد میں سے ایک نے خود کو اسٹاک مارکیٹ کا ماہر اور مبصر بھی بتایا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ گروپ کو اعتماد میں لانے اور بھروسے مند بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، دوسرے ممبران نے سرمایہ کاری سے بھاری منافع کا دعویٰ کیا تھا۔
جھوٹے منافع سے ڈاکٹر کو بے وقوف بنایا گیا
پولیس نے کہا، "ڈاکٹر کی جانب سے دلچسپی ظاہر کرنے کے بعد، اسے ایک نامور بین الاقوامی کمپنی کے نام سے ملتے جلتے ایک جعلی تجارتی ایپ پر بھیج دیا گیا۔ اس سے ذاتی اور مالی معلومات طلب کی گئیں اور پھر مختلف بینک اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرنے کو کہا گیا۔" منتقل شدہ فنڈز کو جعلی منافع کے ساتھ جعلی پلیٹ فارم پر سرمایہ کاری کے طور پر دکھایا گیا۔
ڈاکٹر نے پیسے نکالنے کی دھمکی دی
7 مارچ سے 18 مارچ کے درمیان، متاثرہ نے آٹھ لین دین میں 12.31 کروڑ روپے جمع کرائے تھے۔ جب اس نے مزید سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تو ملزم نے اس کے اثاثے ضبط کرنے کی دھمکی دی اور رقم منتقل کرنے پر مجبور کیا۔ بعد میں، ایپ پر 54 کروڑ روپے تک کا فرضی منافع دکھایا گیا۔ تاہم جب ڈاکٹر نے رقم نکالنے کی کوشش کی تو اسے دوبارہ دھمکیاں دی گئیں جس کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی شکایت کی بنیاد پر سائبر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمین اور رقم کے لین دین میں ملوث نیٹ ورک کا سراغ لگانے کے لیے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔