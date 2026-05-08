بنگال کے کئی حصوں میں عوامی خدمات ٹھپ، حکام اور ملازمین میں خوف و ہراس پھیل، عوام پریشان
ٹی ایم سی حکومت کے جانے کے بعد سے کئی علاقوں میں کچرے کے انبار نظر آرہے ہیں افسران اور ملازمین خوفزدہ ہیں
Published : May 8, 2026 at 11:44 AM IST
آسنسول/درگاپور: ریاست میں برسراقتدار ترنمول حکومت کے 15 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ بی جے پی ریاست میں مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔ نئی حکومت 9 مئی کو اپنا حلف اٹھانے والی ہے۔ تاہم، عبوری طور پر، فالج کی حالت نے مقامی خود مختار اداروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے — جیسے میونسپل کارپوریشن، میونسپلٹی، اور گرام پنچایت — جو پہلے ترنمول کے کنٹرول میں تھیں۔
درحقیقت، عوامی خدمات مکمل طور پر ٹھپ ہیں۔ ترنمول پارٹی کے منتخب نمائندے ڈیوٹی کے لئے رپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اور بہت سے واقعات میں، میونسپل یا پنچایت ملازمین بھی اپنے دفاتر میں حاضر ہونے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ نتیجتاً، عام لوگوں کو ضروری خدمات سے محروم رکھا جا رہا ہے- جن میں صفائی اور فضلہ کو ٹھکانے لگانے سے لے کر نکاسی آب کی دیکھ بھال اور دیگر شہری سہولیات شامل ہیں۔ اب سب کو نئی حکومت کے قیام کا انتظار ہے۔ اس کے بعد کیا سامنے آتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے!
درگاپور میونسپل کارپوریشن
تقریباً چار سال تک - یہاں تک کہ ترنمول کانگریس حکومت کے دور میں بھی - درگاپور میونسپل کارپوریشن کے انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ نتیجتاً کارپوریشن مقررہ عہدیداروں کے زیر انتظام کام کر رہی ہے۔ ابتدائی طور پر، پانچ منتظمین پر مشتمل ایک پینل — اور اس کے بعد، صرف دو منتظمین — نے درگاپور میونسپل کارپوریشن کے 43 وارڈوں میں شہری خدمات کی فراہمی کا انتظام کیا۔
کچھ عرصہ پہلے تک، شہری خدمات کی فراہمی کے حوالے سے کوئی بڑی شکایت نہیں تھی۔ تمام شہری خدمات - بشمول ہر وارڈ میں فضلہ جمع کرنا اور صفائی ستھرائی، نکاسی آب کی دیکھ بھال، اور بازار کے علاقوں میں روزانہ فضلہ جمع کرنا - بغیر کسی رکاوٹ کے کام جاری رکھا۔ تاہم اب یہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ حکومت میں حالیہ تبدیلی کی وجہ سے یہ شہری خدمات متاثر ہو رہی ہیں۔
کچھ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں میں کچرے کو ٹھکانے لگانے اور صفائی ستھرائی کا کام رک گیا ہے۔ درگاپور میونسپل کارپوریشن سے تعلق رکھنے والے کوڑے دان — جو درگاپور کے سٹی سینٹر میں مرکزی سڑک کے ساتھ واقع ہیں کچرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق تقریباً چار پانچ دنوں سے اس جمع کچرے کو صاف نہیں کیا گیا ہے۔
پہلے، باقاعدگی سے صفائی کی جاتی تھی؛ تاہم، لوگ مزید بدبو برداشت نہیں کر سکتے۔ نکاسی آب کا نظام بھی اسی طرح کی مخدوش حالت میں ہے۔ اگرچہ پانی کی فراہمی کے حوالے سے ابھی تک کوئی بڑی شکایت سامنے نہیں آئی ہے، لیکن رہائشیوں کو خوف ہے کہ یہ سروس کب تک بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے گی۔
درگاپور کے سٹی سنٹر کے ایک دکاندار مہیش پرساد گپتا نے بتایا، "خاص طور پر انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد سے چار یا پانچ دن ہو چکے ہیں- کہ ان ڈسٹ بنوں کو صاف نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہاں ہر روز بھاری مقدار میں کچرا پھینکا جاتا ہے۔ گاہک یہاں کھڑے بھی نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس بدبو کا مطالبہ کرتے ہیں۔
ایک اور مقامی رہائشی جیوتی گپتا نے ان جذبات کی بازگشت کی۔ انہوں نے کہا، "ایک طرف تو بدبو ہے اور دوسری طرف مچھروں کا خطرہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ نتیجتاً، ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ہمیں ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں پینے کے پانی کی مناسب سپلائی ملے گی یا نہیں۔"
رپورٹس بتاتی ہیں کہ درگاپور میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مقرر کردہ افراد میونسپل آفس میں بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ درگاپور میونسپل کارپوریشن کا باضابطہ طور پر تعینات عملہ بھی الجھن کا شکار ہے، اس بارے میں یقین نہیں ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ یہ الجھن بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی طرف سے پہلے لگائے گئے الزامات سے پیدا ہوئی ہے۔
اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے فوراً بعد - ان دعوؤں کے درمیان کہ درگاپور میونسپل کارپوریشن کے دفتر سے ضروری فائلیں ہٹا دی جارہی ہیں - بی جے پی نے مزید الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ درگاپور میونسپل کارپوریشن کے کمشنر بدعنوانی میں ملوث ہیں، اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔
درگاپور میونسپل کارپوریشن کی موجودہ ایڈمنسٹریٹر انندیتا مکھرجی نے کہا، "ہم میونسپل آفس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں، چاہے ہم ایسا کرنا چاہیں۔ نتیجتاً شہری شہری خدمات سے محروم ہو رہے ہیں، اور ہم بڑی تعداد میں لوگوں کو ضروری سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع دیا جائے کہ ہمیں گھر سے کام کرنے اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا موقع دیا جائے۔ ساتھ ہی، شہری خدمات کی مناسب فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں۔"
آسنسول میونسپل کارپوریشن
تاہم، درگاپور میونسپل کارپوریشن کے برعکس، آسنسول میونسپل کارپوریشن سے اب تک شہری خدمات کی کمی کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مکین کارپوریشن سے ضروری سرٹیفکیٹ اور دیگر شہری خدمات باقاعدگی سے حاصل کر رہے ہیں۔ آسنسول کے میئر بدھن اپادھیائے نے کہا، "پیر سے منتخب نمائندے کارپوریشن کے دفتر میں معمول کے مطابق موجود ہوں گے۔ ہم لوگوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔"
آسنسول کی پنچایتوں میں صورتحال
جبکہ آسنسول میونسپل کارپوریشن کو کسی انتظامی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، رپورٹس بتاتی ہیں کہ آسنسول سب ڈویژن کے مختلف پنچایت دفاتر میں فی الحال کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ انتخابی نتائج کے اعلان کے فوراً بعد سلان پور کے اچھرہ پنچایت میں توڑ پھوڑ کی واردات ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد نہ صرف پنچایت نمائندوں کا گرام پنچایت دفتر جانا بند ہوگیا ہے بلکہ وہاں تعینات سرکاری ملازمین نے بھی خوف کے مارے گزشتہ دو دنوں سے بی ڈی او کے دفتر میں پناہ لے رکھی ہے۔
تاہم، ذرائع بتاتے ہیں کہ پنچایت ملازمین کو عملاً "غیر سرکاری چھٹی" پر بھیج دیا گیا ہے۔ انہیں ماہ کی 9 تاریخ کے بعد دوبارہ اپنی ڈیوٹی شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
اسی طرح، بارابانی بلاک میں، پنچایت ممبران بی جے پی کے اجتماع کے پس منظر میں پنوریہ پنچایت دفتر کے باہر بعض شرپسندوں کی طرف سے جاری دھمکیوں کی وجہ سے اپنے دفاتر تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے پنچایت کے ایک ملازم نے بتایا، "ہم نے خوف کے مارے بی ڈی او کے دفتر میں پناہ لی تھی، تاہم وہاں بھی، ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اس وقت ڈیوٹی پر رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔"
نتیجتاً، فی الحال پنچایت سے متعلق کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جہاں ایک طرف شہری خدمات میں خلل پڑا ہے وہیں دوسری طرف شہری ضروری دستاویزات حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ پچم بردھمان ضلع پریشد کے ایک ایگزیکٹیو ممبر محمد ارمان نے ریمارک کیا، "بی جے پی کی طرف سے بنائے گئے ماحول کو دیکھتے ہوئے، پنچایت دفاتر کو کھلا رکھنا خوف کا باعث بن گیا ہے۔ منتخب نمائندے یقینی طور پر حاضر نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ، عملہ کے ارکان بھی خوف سے کام کی اطلاع دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ ہو گیا"