جامعہ ملیہ اسلامیہ میں طلبا یونین کے انتخابات کی بحالی کے لیے جاری احتجاج 18 ویں روز میں داخل
عظمیٰ نے کہاکہ بات چیت کے دوران انتظامیہ نے طلبا کے معطلی نوٹس واپس لینے اور الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا وعدہ کیا تھا۔
Published : October 29, 2026 at 6:22 PM IST
نئی دہلی: جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے لیے جاری طلبہ کا احتجاج جمعرات کو 18 ویں روز میں داخل ہو گیا۔ طلبہ یونین کے انتخابات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے معطل ہیں۔ طلبہ کا یہ احتجاج 12 اکتوبر سے جاری ہے۔ دیگر مطالبات میں انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان اور یونین کے آئین کی منظوری کے لیے باقاعدہ ٹائم لائن فراہم کرنا شامل ہے۔
اس سے قبل 26 اکتوبر کو یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین کی منظوری کے 15 دن کے اندر طلبہ یونین کے انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ نے طلبہ کو جاری کردہ معطلی کے احکامات اور شوکاز نوٹسز بھی واپس لے لیے تھے۔ تاہم طلبہ نے احتجاج جاری رکھا اور ان کا مؤقف ہے کہ انتظامیہ آئین کی منظوری کے لیے حتمی تاریخ دینے میں ناکام رہی ہے۔
احتجاجی طلبا نے دیگر مطالبات پر بھی وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پی ایچ ڈی اسکالر عظمیٰ کا کہنا تھا کہ مسلسل اٹھارہویں روز بھی احتجاج جاری رہنے کے باوجود یونیورسٹی انتظامیہ نے مظاہرین کے تئیں سخت رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ عظمیٰ نے کہاکہ "ابتدائی بات چیت کے دوران انتظامیہ نے طلبہ کے معطلی نوٹس واپس لینے اور الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم، اب تک ہمیں کوئی واضح ٹائم لائن نہیں دی گئی ہے۔"
ایک طالبہ نے الزام عائد کیا کہ انتظامیہ کی جانب سے نئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ احتجاج میں حصہ لینے کی صورت میں انہیں ہاسٹل سے بے دخل اور یونیورسٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ فیکلٹی آف انجینئرنگ کے ایک طالب علم سادھ نے کہا کہ یونین انتخابات کے حوالے سے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات میں انہیں ویسی ہی یقین دہانیاں کرائی گئیں جیسی 2016 میں دی گئی تھیں۔ انہوں نے کہاکہ "طلبا اب ایسی یقین دہانیاں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔"
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طلبا نے یونیورسٹی کو فوری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے اور آف لائن کلاسز کی بحالی کا تقاضا کرتے ہوئے موجودہ آن لائن کلاسوں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اسی دوران طلبہ کے احتجاج کے پیشِ نظر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے یومِ تاسیس کے موقع پر انتظامیہ نے تمام طے شدہ پروگرام منسوخ کر دیے۔ یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز کی مدت میں 24 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔