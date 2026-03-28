لکھنؤ: جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے سعودی حکومت کے خلاف احتجاج، پی ایم مودی سے مداخلت کی اپیل
مظاہرے جنت البقیع میں مقدس مزارات کے انہدام کے سوگ میں کیے جاتے ہیں۔
Published : March 28, 2026 at 4:22 PM IST
لکھنؤ: آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے بلائے گئے ہفتہ کو لکھنؤ میں سعودی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ عربی کیلنڈر کے مطابق 8 شوال کو دنیا بھر میں شیعہ برادری نے جنت البقیع میں مقدس مقامات کے انہدام کے سوگ میں یوم احتجاج منایا۔
احتجاج کے دوران نوجوانوں نے سعودی حکومت اور ہندوستانی حکومت کو اپنے خون میں خطوط لکھ کر مزار کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سکریٹری مولانا یعسوب عباس نے وضاحت کی کہ 1925 میں سعودی حکمران آل سعود نے پیغمبر اسلام کے خاندان کے افراد اور ان کی صاحبزادی بی بی فاطمہ زہرا کی قبروں کو مسمار کیا۔ مولانا نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ سعودی حکمران خود عالیشان محلات میں رہتے ہیں، پھر بھی رسول اللہ کی بیٹی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، کی قبر کھلے آسمان تلے پڑی ہے۔
مظاہرین نے ضلعی انتظامیہ کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں حکومت ہند پر زور دیا گیا کہ وہ اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب پر جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے دباؤ ڈالے۔ مولانا نے کہا کہ اگر سعودی حکومت تعمیرات کی استطاعت نہیں رکھتی تو اسے شیعہ کمیونٹی کو وہاں جا کر خود مقبرے بنانے کی اجازت دینی چاہیے۔
مظاہرے میں بڑی تعداد میں بچوں اور خواتین نے بھی شرکت کی، جنہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا "سعودی حکومت کو شرم کرو" اور "سعودی حکومت کی توہین"۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی تصویر کو زمین پر روند ڈالا، جس سے عالمی سطح پر مسلم مخالف پالیسیوں کے خلاف غصے کا اظہار کیا گیا۔