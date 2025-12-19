پٹنہ میں حجاب کھینچنے کا تنازعہ، کولکتہ میں احتجاجی ریلی، بہار کے سی ایم نتیش کمار کے خلاف مظاہروں کا آغاز

پٹنہ میں حجاب کھینچنے کا تنازعہ، کولکتہ میں احتجاجی ریلی، بہار کے سی ایم نتیش کمار کے خلاف مظاہروں کا آغاز
بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے حجاب کھینچنے پر تنقیدوں کے درمیان کولکتہ میں خواتین نے احتجاجی مارچ کیا۔
کولکتہ: سوشل میڈیا کا غصہ اب کولکتہ کی سڑکوں پر بھڑک اٹھا ہے۔ سماجی کارکن اور کولکتہ کے میئر فرہاد حکیم کی بیٹی پریہ درشنی نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے متنازعہ حجاب کے خلاف احتجاج کے لیے ایک بڑے ٹارچ لائٹ جلوس کی قیادت کی۔
جمعرات کو ہزاروں خواتین نے "ہاتھ اٹھاؤ" کے نعرے لگاتے ہوئے پارک سرکس میدان سے گریہاٹ تک مارچ کیا۔ ساڑھی ہو یا حجاب، کسی مرد کو عورت کے لباس یا عزت پر سمجھوتہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو کولکتہ میں ٹارچ لائٹ مارچ نے دیا ہے۔
اس تناظر میں، پریہ درشنی کا دعویٰ ہے، "عورت کی بے عزتی کرنا ہندوستان کی بے عزتی کرنا ہے۔ اسے کسی بھی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا۔"
ایک مرد، ایسی گندی ذہنیت کا حامل کیسے ہو سکتا ہے
پریہ درشنی، جنہوں نے احتجاجی مارچ میں حصہ لیا اور جمعرات کی شام میڈیا سے خطاب کیا، کہا، "جب میں نے پہلی بار سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا کہ یہ ضرور AI سے تیار کردہ ویڈیو ہے۔ کیونکہ، یہ میرے تصور سے باہر ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ، ایک مرد، ایسی ذہنیت کا حامل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عوامی پلیٹ فارم پر عورت کا پردہ یا گھونگھٹ اتار دے"۔
عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنے والے لوگوں کی ایسی گندی ذہنیت
پریہ درشنی نے اس واقعہ کے بعد مرکزی حکومت کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "اس واقعے کے بعد بھی مجھے مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی ردعمل نظر نہیں آرہا ہے۔ لیکن پڑوسی ریاستوں میں خواتین کے لباس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنے والے لوگ اگر ایسی ذہنیت رکھتے ہیں تو یہ بہت خوفناک ہے۔"
خواتین کو بااختیار بنانے کی بنگال کی روایت کو یاد کرتے ہوئے، انہوں نے خبردار کیا، "بنگالی خواتین کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر کل کوئی میرا نقاب یا شلوار قمیض کھینچے گا تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ معاشرہ بدل گیا ہے۔ اگر آپ کسی لڑکی کی عزت نہیں کر سکتے تو لڑکیاں جانتی ہیں کہ اس کی عزت کیسے کروانی ہے۔"
اس سے قبل پریہ درشنی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ ’میں ناراض ہوں، میں غصے میں ہوں، میں شرمندہ ہوں۔’
"ساڑھی سے حجاب تک، احترام عالمگیر"
انہوں نے واضح کیا کہ نتیش کمار نے ایک خاتون کو چھو کر جو کیا اس سے وہ ایک ہندوستانی کے طور پر شرمندہ ہیں اور ایک خاتون کی حیثیت سے خوفزدہ ہیں۔ اس کی پکار تھی، "ساڑھی سے حجاب تک، احترام عالمگیر ہے۔" اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے خواتین نے بلا تفریق ذات پات یا مذہب آج ایک جلوس میں پلے کارڈز اور مشعلیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ جلوس میں مقامی کونسلر روبینہ ناز سمیت کئی اہم شخصیات موجود تھیں۔
بنگالی خواتین عزت کے معاملے پر سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں
ادھر کولکتہ کے میئر فرہاد حکیم نے بھی اس واقعہ پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ کولکتہ میونسپل کارپوریشن میں نتیش کمار پر تنقید کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "جنت ایماندار کے لیے ہے، جہنم بے ایمانوں کے لیے ہے۔ جن پر ہمیں فخر ہے، ان کی توہین کرنا ہندوستان کی توہین ہے۔"
بہار کے حجاب اسکینڈل کے حوالے سے کولکتہ کی سڑکوں پر نکلے اس مشعل بردار جلوس نے ثابت کر دیا کہ بنگال کی خواتین برادری عزت کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس احتجاج کا ملکی سیاست پر کتنا اثر پڑتا ہے۔