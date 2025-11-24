آلودگی کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس پر کالی مرچ کا اسپرے، ایف آئی آر درج، پندرہ افراد گرفتار
احتجاج کے دوران کچھ مظاہرین نے پولیس پر پیپر سپرے کیا جس سے اہلکاروں کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔
نئی دہلی: دہلی-این سی آر میں آلودگی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے۔ زہریلی ہوا سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اتوار کو مظاہرین کے ایک گروپ نے انڈیا گیٹ پر فضائی آلودگی کے خلاف احتجاج کیا۔ بعد ازاں پولیس نے انہیں جائے وقوع سے ہٹا دیا، تاہم اس دوران مظاہرین میں سے کچھ لوگوں نے پولیس اہلکاروں کی آنکھوں میں کالی مرچ کا اسپرے کیا جس پر قانونی کارروائی جاری ہے۔
اس معاملے میں دہلی پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے اور پولس اہلکاروں پر مرچ سپرے کا استعمال کرنے، سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے اور سڑکیں بلاک کرنے کے الزام میں 15 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دہلی پولیس کے مطابق ایف آئی آر میں متعلقہ دفعات شامل کی گئی ہیں۔ فضائی آلودگی کے خلاف انڈیا گیٹ پر احتجاج کے دوران پولیس کے خلاف مرچ سپرے کا استعمال کیا گیا تھا۔
نئی دہلی ڈسٹرکٹ کے ڈی سی پی دیوش مہلا نے کہا کہ "کچھ مظاہرین سی ہیکساگون کے اندر جمع ہوئے اور پھر اس بیریکیڈ کو پار کرنے کی کوشش کی جو ہم نے نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے کھڑی کی تھی۔ تاہم، انہوں نے تعمیل نہیں کی۔ مظاہرین نے رکاوٹ کو توڑ دیا، سڑک پر آ کر وہیں بیٹھ گئے۔ ہم نے ان سے وہاں سے ہٹنے کی درخواست کی، کیونکہ کئی ایمبولینس اور طبی عملہ ان کے پیچھے انتظار کر رہے تھے اور ہنگامی ضرورت تھی۔"
ڈی سی پی دیوش مہلا نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، "ٹریفک میں خلل ڈالنے سے بچنے کے لیے ہم نے انہیں سی ہیکساگن سے ہٹا دیا۔ بے دخلی کے دوران کئی مظاہرین کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی، اور ہمارے کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ پہلی بار ہمیں پولیس اہلکاروں کے خلاف کالی مرچ کے اسپرے کے استعمال کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے کچھ اہلکاروں کی آنکھوں میں اسپرے کیا گیا تھا۔ وہ فی الحال آر ایم ایل ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔"
