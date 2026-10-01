ترواننت پورم: الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف یوتھ کانگریس کا احتجاج پرتشدد ہو گیا
مظاہرے کے دوران یوتھ کانگریس اور ایس ایف آئی کے کارکنان کے درمیان تصادم کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا۔
Published : October 1, 2026 at 10:20 AM IST
ترواننت پورم: الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے بدھ کے روز نکالی جانے والی یوتھ کانگریس کا 'نائٹ مارچ' مظاہرین اور اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا (ایس ایف آئی) کارکنوں کے بیچ پرتشدد جھڑپ میں تبدیل ہو گیا۔
پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے لاٹھی چارج کا سہارا لیا اور اس سلسلے میں 200 سے زائد افراد کے خلاف ناقابلِ ضمانت مقدمات درج کر لیے ہیں۔ اس جھڑپ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی پولیس کارروائی کے خلاف احتجاج کے طور پر، ایس ایف آئی نے جمعرات کو ریاست بھر کے تعلیمی اداروں میں ہڑتال کی کال دی ہے۔
یوتھ کانگریس کے کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ جب وہ رات تقریباً آٹھ بجے پالایم میں کیرالہ یونیورسٹی مینز ہاسٹل کے قریب گیانیش کمار کا پتلا جلا رہے تھے، تو یونیورسٹی ہاسٹل کے اندر سے ان پر بیئر کی بوتلیں اور پتھر پھینکے گئے۔
مبینہ طور پر اس سے اشتعال میں آکر، یوتھ کانگریس کے مظاہرین نے بھی جوابی حملے کرتے ہوئے جلتا ہوا پتلا اور مشعلیں ہاسٹل کے احاطے کے اندر پھینک دیں۔ نتیجتاً، ہاسٹل کے احاطے میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث فائر اینڈ ریسکیو سروسز کے اہلکاروں کو فوری طور پر موقعے پر پہنچ کر شعلوں پر قابو پانا پڑا۔
پولیس کی مداخلت کے بعد، یوتھ کانگریس کے کارکنان سیکریٹریٹ کی طرف پیچھے ہٹ گئے۔ تاہم، صورتحال اس وقت دوبارہ کشیدہ ہو گئی جب ایس ایف آئی اور ڈیموکریٹک یوتھ فیڈریشن آف انڈیا کے ارکان بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور انہوں نے سیکریٹریٹ کی طرف مارچ کیا، جس کے نتیجے میں ایک تصادم ہوا۔
ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پی وجین، اپوزیشن لیڈر پنارائی وجین اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے اسٹیٹ سیکریٹریٹ ممبر وی سیوان کٹی سمیت اعلیٰ پولیس حکام اور رہنماؤں نے جائے وقوع پر پہنچ کر صورتحال کو پرامن بنانے کی کوشش کی۔
تصادم کے دوران کئی طلبہ اور پولیس اہلکار، بشمول ایس ایف آئی کے ریاستی سکریٹری پی ایس سنجیو اور یونیورسٹی یونین کے عہدیدار اچو، زخمی ہوئے جنہیں ایمبولینسوں کے ذریعے فوری طور پر جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا۔
سازش کا الزام لگاتے ہوئے، ایس ایف آئی کی قیادت نے کانگریس اور پولیس پر شدید تنقید کی۔ ایس ایف آئی کے رہنما وی کے سنوج نے الزام لگایا کہ کینٹونمنٹ سرکل انسپکٹر اور سب انسپکٹر نے جان بوجھ کر ایس ایف آئی کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا اور ان پر تشدد کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے ان رہنماؤں کو بے رحمی سے پیٹا جو دراصل تصادم کو روکنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔
مزید پڑھیں: انڈیا بلاک کا اہم اجلاس، ایس آئی آر تنازعہ اور الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ہٹانے کا مطالبہ اہم موضوع
ایس ایف آئی کی قیادت نے مزید الزام لگایا کہ اس تشدد کے پیچھے کانگریس رہنماؤں کی ایک سازش تھی، جس کا مقصد یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (یو ڈی ایف) کے وزراء کے خلاف حال ہی میں لگنے والے کرپشن کے الزامات سے عوام کی توجہ ہٹانا تھا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ یوتھ کانگریس کے ارکان نے آگے بڑھ کر پی ایس سنجیو سمیت ان افراد پر حملہ کیا جو ہاسٹل میں پھینکے گئے جلتے ہوئے پتلے سے لگنے والی آگ کو بجھانے کے لیے پولیس کی درخواست پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے پولیس پر کانگریس رہنماؤں کے ساتھ ساز باز کا الزام بھی لگایا۔
اس واقعے کے بعد مختلف سیاسی دفاتر پر وسیع پیمانے پر حملے شروع کر دیے گئے، جن میں ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی اور کیرالہ ریاستی کانگریس کمیٹی کے دفاتر کے ساتھ ساتھ بی جے پی کا ریاستی کمیٹی دفتر، مارار جی بھون بھی شامل ہیں۔
ریاست بھر میں احتجاج کی کال دیتے ہوئے، ایس ایف آئی نے جمعرات کو تعلیمی اداروں میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ طلبہ تنظیم نے بیان دیا کہ جمعرات کو دوپہر 12 بجے تمام ضلع پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیکریٹریٹ کی طرف احتجاجی مارچ نکالے جائیں گے۔
یہ بھی پڑھیں:
سپریم کورٹ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی معطلی کی درخواست پر سماعت کے لیے تیار
کانگریس ورکنگ کمیٹی اجلاس: کھرگے کا الزام، وزیراعظم نے چیف الیکشن کمشنر پر بنایا 'دباؤ'، مودی سے استعفیٰ کا مطالبہ
'جمہوریت بچانے' کے لیے 'انڈیا' اتحاد سڑکوں پر اترے گا، چھ اکتوبر کو ارکانِ پارلیمنٹ کا الیکشن کمیشن تک مارچ، بیلٹ پیپرز کے ذریعے انتخابات کا مطالبہ