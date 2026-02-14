مساج پارلر کی آڑ میں جسم فروشی کے ریکیٹ کا پردہ فاش، چھاپے میں کئی لڑکے اور لڑکیاں گرفتار
پولیس نے نوئیڈا کے سیکٹر-49 علاقے میں تین سپا مساج سینٹرز پر چھاپہ مارا اور جسم فروشی کے مبینہ نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا۔
Published : February 14, 2026 at 9:02 PM IST
نئی دہلی/نوئیڈا: پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم، انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹ اور نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے بیک وقت نوئیڈا کے سیکٹر-49 تھانہ علاقے میں تین سپا اور مساج مراکز پر چھاپہ مارا۔ الزام لگایا گیا تھا کہ شہر کے کئی علاقوں میں سپا سنٹر کی آڑ میں جسم فروشی کا غیر قانونی نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے کئی نوجوانوں اور خواتین کو حراست میں لیا جن میں سے کچھ قابل اعتراض پوزیشنوں میں پائے گئے۔
پولیس کے مطابق قابل اعتراض پوزیشنوں میں پائے جانے والے کچھ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے سیکٹر 49 تھانے لایا گیا۔ چھاپے کے دوران سپا سنٹرز سے متعدد دستاویزات، رجسٹر اور موبائل فونز بھی برآمد ہوئے۔ اب ان دستاویزات کی جانچ کی جا رہی ہے تاکہ نیٹ ورک کے اندر موجود دیگر رابطوں کا پتہ لگایا جا سکے۔
نوئیڈا کی ایڈیشنل ڈی سی پی منیشا سنگھ نے کہا کہ یہ غیر قانونی سرگرمی واٹس ایپ گروپس کے ذریعے کی جا رہی تھی۔ اس نیٹ ورک میں شامل افراد خواتین کی تصاویر صارفین کو بھیجتے اور انہیں اسپا سینٹرز میں لے جاتے، جہاں مساج اور پارلر سروسز کی آڑ میں جسم فروشی کی جاتی تھی۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے ڈیجیٹل شواہد، موبائل چیٹس اور رجسٹر برآمد کیے ہیں، اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اس ریکیٹ میں اور کون کون ملوث ہے اور یہ کاروبار کب سے چل رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ غیر اخلاقی حرکتیں کسی قیمت پر برداشت نہیں کی جائیں گی۔ فی الحال تحقیقات جاری ہیں اور جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کاروبار سے وابستہ دیگر افراد کی تعداد کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔