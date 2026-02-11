حیرت انگیز: دو سال پہلے مر چکی تھی، والدین کو کرنا پڑا قتل کی بدنامی کا سامنا، ایک او ٹی پی نمبر نے کھولا راز!
بستی میں ایک عجیب کہانی سامنے آئی۔۔ اپنے سسرال سے والدین کے گھر واپس آئی اور پھر کہیں اور غائب ہوگئی۔ قتل کا مقدمہ درج۔
Published : February 11, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : February 11, 2026 at 10:31 AM IST
بستی، اترپردیش: ضلع بستی میں ایک خاتون کی حیرت انگیز کہانی سامنے آئی ہے۔ وہ اپنے سسرال سے زیورات لے کر واپس اپنے میکے چلی آئی اور پھر وہاں سے کہیں چلی گئی۔ شدید صدمے سے دوچار شوہر نے اپنے سسرال والوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرادیا۔ یہاں تک کہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ دریں اثنا، ایک OTP نے راز کھول دیا ہے۔ عورت زندہ ہے۔ عدالتی احکامات پر پولیس اب مکمل تفتیش کر رہی ہے۔ عورت واپس آگئی۔ لیکن اب شوہر اسے اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر رہا ہے، جب کہ وہ اب بھی بچے کو اپنانے پر آمادہ ہے۔
قابل غور بات یہ ہے کہ یہ عورت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئی اور اب پورے خاندان کے لیے نئی مصیبتیں لے آئی ہے۔ پرینکا کے والد اور شوہر دونوں دو سال سے اس کے غائب ہونے سے پریشان تھے اور جب وہ سامنے آئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے ہی سے انکار کر دیا۔ اب، ایک OTP (اختیاری لین دین) نے پرینکا کا راز کھول دیا ہے اور اس کی خوفناک کہانی سب کے سامنے آ گئی ہے۔
کیا ہے وہ خوفناک کہانی؟
معلومات کے مطابق کپتن گنج تھانہ علاقے کے پلکھائین گاؤں کی رہنے والی پرینکا پرجاپتی کی کہانی عجیب اور چونکا دینے والی ہے۔ پرینکا کی 14 مئی 2017 کو بستی ضلع کے رہنے والے سندیپ سے بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔
اس کے بعد چھ سات سال تک سب کچھ ٹھیک رہا اور ان کے ہاں ایک بیٹا بھی ہوا۔ لیکن اچانک ان کے تعلقات میں دراڑ شروع ہو گئی۔ یکم جولائی کو پرینکا نے غصے میں آکر اپنے سسرال کے گھر سے لاکھوں مالیت کے زیورات اٹھائے اور اپنے والدین کے گھر واپس آگئی۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ خودکشی کے لیے اپنے بچے کے ساتھ اپنے والدین کے گھر سے نکل گئی۔
کئی بار خودکشی کی کوشش کی لیکن ناکام
کہا جاتا ہے کہ اس دوران اس نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ تھک ہار کر وہ بھگوان رام سے ملنے ایودھیا گئی، جہاں اس کی ملاقات راجستھان کے منگل چندر سے ہوئی۔ اس کے بعد پرینکا نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا اور نئی زندگی شروع کرنے کا انتخاب کیا۔ پرینکا اور منگل چندرا راجستھان چلے گئے اور میاں بیوی کے طور پر رہنے لگے۔
لاشیں دریائے سریو میں پھینک دی
دریں اثنا، اس کا شوہر سندیپ اس کے لاپتہ ہونے کے بعد سخت پریشان ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ جب وہ پرینکا کے والدین کے گھر پوچھ گچھ کرنے گیا تو کچھ لوگوں نے اسے بہکاتے ہوئے بتایا کہ اس کے والد نے زیورات کی خاطر پرینکا اور اس کے بچے کو قتل کرکے ان کی لاشیں دریائے سریو میں پھینک دی ہے۔
دو سال تک قتل کا درد سہتے رہے
اس کے بعد سندیپ نے عدالت سے رجوع کیا۔ 4 نومبر 2024 کو کپتن گنج پولیس اسٹیشن میں پرینکا کے والد دیارام، اس کی ماں، سبھاوتی دیوی، اس کے چچا کی بیٹی سنجنا اور ایک اور دیہاتی اشوک کمار موریہ کے خلاف قتل اور ثبوت کو تباہ کرنے کے سنگین الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب، یہ چاروں پولیس کی نظروں میں ایسے جرم کے ملزم تھے جو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ پرینکا کسی کو بتائے بغیر گھر سے چلی گئی اور اس کے والد دو سال تک اس کے قتل کا درد سہتے رہے۔
پوری طرح سے کھل گیا پرینکا کا راز
آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سچائی سامنے آنے لگی۔ پرینکا کے شوہر سندیپ کو شبہ ہے کہ ان کی بیوی کا قتل نہیں ہوا ہے۔ اس نے پولیس سے مدد طلب کی اور ایک دن، سندیپ کو اپنے موبائل فون پر ایک OTP پیغام موصول ہوا کہ وہ پرینکا کا نام اور اس کے آدھار کارڈ پر تصویر تبدیل کرے۔ اس کے بعد پولیس حرکت میں آگئی اور پرینکا کو ڈھونڈنے راجستھان چلی گئی۔ اب، پرینکا معاشرے کے سامنے زندہ ہو گئی اور اس کا راز پوری طرح سے کھل گیا ہے۔
دوسرے شوہر کے ساتھ رہنے کا انتخاب
پولیس کے لیے درد سر بنی ہوئی پرینکا کا انکشاف ہوا۔ پرینکا کے والد اور والدہ کو اب اپنی ہی بیٹی کے قتل کے الزامات سے بری کر دیا گیا ہے۔ نہ اس کا باپ اور نہ ہی اس کا شوہر اسے قبول کرنے کو تیار ہے۔ رشتوں کے بندھن اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ پرینکا خود اب اپنے شوہر یا والد کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے دوسرے شوہر منگل چندر کے ساتھ رہنے کا انتخاب کر رہی ہیں۔
شوہر نے پولیس سے بچے کے حوالے کرنے کی، کی درخواست
اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں اے ایس پی شیام کانت نے بتایا کہ 2024 میں کپتن گنج پولس اسٹیشن میں ایک خاتون کے قتل کی ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ جب اس معاملے کی تحقیقات ہو رہی تھی، پرینکا زندہ پائی گئیں۔ اس وقت پورے معاملے کی تفتیش جاری ہے۔
قتل کا مقدمہ عدالتی حکم پر درج کیا گیا۔ خاتون پہلے ہی عدالت میں اپنا بیان دے چکی ہے۔ اس کے سابق شوہر نے پولیس سے بچے کے حوالے کرنے کی درخواست کی ہے۔ تمام فریقین سے بات چیت جاری ہے، قانونی مشاورت کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔