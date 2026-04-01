آسام انتخابات: پرینکا گاندھی کا مودی اور ہیمنت بسوا سرما پر سخت حملہ، کرپشن اور خوف کی سیاست کا الزام
پرینکا نے بی جے پی کے "ڈبل انجن سرکار" کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت میں یہ "ڈبل غلامی" کی حکومت ہے۔
Published : April 1, 2026 at 8:53 PM IST
گوہاٹی: آسام اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی ماحول تیزی سے گرم ہو گیا ہے، جہاں کانگریس کی سینئر رہنما پرینکا گاندھی واڈرا نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما پر شدید تنقید کرتے ہوئے حکومت پر کرپشن، خوف کی سیاست اور عوامی وسائل کی لوٹ مار کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔
پرینکا گاندھی نے مختلف انتخابی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آسام جیسے وسائل سے مالا مال ریاست میں عوام محرومی کا شکار ہیں جبکہ "صرف ایک خاندان سب کچھ لوٹ رہا ہے"۔ ان کا کہنا تھا کہ زمینیں، معدنیات اور دیگر وسائل بڑے صنعتکاروں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کے "ڈبل انجن سرکار" کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت میں یہ "ڈبل غلامی" کی حکومت ہے۔ ان کے مطابق وزیر اعظم مودی امریکہ کے زیر اثر ہیں جبکہ ہیمنت بسوا سرما مودی کے تابع ہیں۔
پرینکا گاندھی نے ریاستی حکومت پر بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے الزامات عائد کرتے ہوئے شاردہ اسکام، اسمارٹ سٹی اور این سی ہلز جیسے معاملات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے چائے باغان کے مزدوروں کی اجرت بڑھانے کے وعدے پورے نہ ہونے اور قبائلی برادریوں کو ایس ٹی درجہ نہ دینے پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
کانگریس رہنما نے الزام لگایا کہ خواتین کو سرکاری اسکیموں، خصوصاً "اورونودوئی" اسکیم سے نام نکالنے کی دھمکی دے کر جلسوں میں شرکت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت خوف اور دھمکی کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، جبکہ کانگریس کی جدوجہد اس خوف کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ پانچ برسوں میں عوام کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی بلکہ مہنگائی عروج پر ہے، ضروری اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، اور نوجوان روزگار کے لیے ریاست سے باہر جانے پر مجبور ہیں۔
پرینکا گاندھی نے معروف گلوکار زوبین گرگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ آسام کی آواز تھے، مگر ان کے اہل خانہ کو انصاف نہیں ملا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ کانگریس کی حکومت بننے پر 100 دن کے اندر انصاف فراہم کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ آسام اسمبلی کی 126 نشستوں کے لیے ووٹنگ 9 اپریل کو ہوگی جبکہ نتائج 4 مئی کو سامنے آئیں گے۔ اس بار مقابلہ بنیادی طور پر بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے اور کانگریس کی قیادت والے اتحاد کے درمیان ہے، جہاں "دراندازی"، ترقی اور عوامی مسائل اہم انتخابی موضوعات بن چکے ہیں۔