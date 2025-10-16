سرکاری ملازمین کو آر ایس ایس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روکنے کا مطالبہ
پرینک کھرگے نے وزیر اعلیٰ سدرامیا سے اپیل کی کہ وہ سرکاری ملازمین کو آر ایس ایس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روکیں۔
بنگلورو: کرناٹک کے وزیر پرینک کھرگے نے وزیراعلیٰ سدارامیا پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست کے سرکاری افسران اور ملازمین کو آر ایس ایس اور اس طرح کی دیگر تنظیموں کے زیر اہتمام پروگراموں اور سرگرمیوں میں حصہ لینے سے سختی سے منع کریں۔
پرینک کھرگے نے سرکاری افسران کو اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے کرناٹک سول سروسز (کنڈکٹ) قوانین کا حوالہ دیا ہے۔
اپنے 13 اکتوبر کے خط میں، کانگریس کے قومی صدر کے بیٹے پرینک کھرگے نے قواعد کا حوالہ دیا جس میں لکھا ہے، "کوئی بھی سرکاری ملازم کسی سیاسی پارٹی یا کسی تنظیم کا رکن نہیں ہوگا، یا اس سے منسلک نہیں ہوگا، جو سیاست میں حصہ لیتی ہے؛ اور نہ ہی کسی سیاسی تحریک یا سرگرمی میں حصہ لے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، یا کسی دوسرے طریقے سے اس کی مدد میں حصہ لے گا۔"
ریاستی وزیر نے کہا کہ اگرچہ اس سلسلے میں واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سرکاری افسران اور ملازمین راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) اور اس طرح کی دیگر تنظیموں کے زیر اہتمام پروگراموں اور سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔
پرینک کھرگے نے زور دے کر کہا کہ، "لہذا، ریاست میں تمام سرکاری افسران اور ملازمین کو آر ایس ایس اور اس طرح کی دیگر تنظیموں کے ذریعہ منعقد پروگراموں اور سرگرمیوں میں حصہ لینے سے سختی سے منع کیا جانا چاہئے،"۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی افسر کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے متعلقہ حکام کو مناسب ہدایات جاری کی جائیں۔
پرینک کھرگے نے حال ہی میں سدارامیا کو ایک خط لکھا ہے جس میں انھوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرکاری اور سرکاری امداد یافتہ اسکولوں اور عوامی مقامات پر آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی لگائیں۔
انہوں نے اپنے خط میں لکھا، "راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) نامی تنظیم سرکاری اور سرکاری امداد یافتہ اسکولوں کے ساتھ ساتھ عوامی میدانوں میں اپنی شاخیں چلا رہی ہے، جہاں نعرے لگائے جاتے ہیں اور بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں منفی خیالات ڈالے جاتے ہیں۔"
کھرگے کے مطابق، اس طرح کے عمل ہندوستان کے اتحاد اور آئین کی روح کے خلاف ہیں۔ منگل کو، انھوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں دھمکی آمیز کالز اور پیغامات موصول ہوئے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں انھوں نے ابھی تک باضابطہ پولیس شکایت درج نہیں کرائی ہے۔
وزیر نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا جس میں ایک نامعلوم کال کرنے والا ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہیں، وزیراعلیٰ سدارامیا نے کہا کہ ان کی سیکورٹی میں اضافہ کیا جائے گا، ریاست کے وزیر داخلہ جی پرمیشور نے کہا کہ حکومت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ بی جے پی نے کھرگے کو ان کے موقف پر تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں ریاست میں آر ایس ایس پر پابندی لگانے کا چیلنج بھی دیا ہے۔
