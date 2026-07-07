اسکول کی تین کمسن طالبات کے ساتھ فحش حرکت، پرنسپل گرفتار
ملزم کے خلاف پوکسو ایکٹ اور دیگر سنگین الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
Published : July 7, 2026 at 4:38 PM IST
کانپور: اترپردیش کے شہر کانپور کے پنکی علاقے میں ایک پری اسکول کے پرنسپل کو تین کمسن لڑکیوں کے ساتھ فحش حرکات کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کی شناخت 48 سالہ برجیش پال کے طور پر کی گئی ہے۔ متاثرہ کے اہل خانہ کی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے، پولیس نے ملزم کے خلاف پوکسو ایکٹ اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ ہفتہ کے روز ایک 10 سالہ طالبہ (پری اسکول۔جماعت چہارم ) نے اپنی کوچنگ کلاس میں جانے سے انکار کردیا، ماں نے اس سے سختی سے پوچھا تو بچی نے روتے ہوئے پرنسپل کی کالی کرتوت کا انکشاف کیا۔ اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ ملزم کافی عرصے سے نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ اس کے دو دوستوں کے ساتھ بھی فحش حرکتیں کر رہا تھا۔
اپنی بیٹی کا احوال سن کر متاثرہ کے والد نے دیگر دو لڑکیوں کے والدین سے رابطہ کیا۔ جب انہوں نے اپنی بیٹیوں سے سوال کیا تو سچائی نے سب کو حیران کر دیا۔ جب تینوں خاندان احتجاج کرنے اور شکایت درج کرانے کے لیے اسکول گئے تو ملزم نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے خاندان والوں کو دھمکیاں اور گالیاں دیں۔ نتیجتاً اہل خانہ نے براہ راست پنکی پولیس اسٹیشن میں باقاعدہ شکایت درج کرائی۔
معاملہ پولس تک پہنچنے دیکھ چالاک ملزم برجیش پال نے قانون سے بچنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ کچھ بااثر مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر پولیس چوکی گیا اور متاثرین کے اہل خانہ پر معاملے کو ختم کرنے اور سمجھوتہ کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالا۔ تاہم لڑکیوں کے والدین اور علاقہ مکینوں کے احتجاج کے بعد پولیس نے ملزم کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا۔
پیر کی دوپہر جیسے ہی اس واقعہ کی خبر پورے علاقے میں پھیلی، مقامی باشندوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ تقریباً 20 سے 25 لوگوں کا مشتعل ہجوم اسکول کے باہر جمع ہوگیا اور احاطے میں توڑ پھوڑ کی کوشش کی۔ تاہم، سمجھدار افراد نے مداخلت کرتے ہوئے صورتحال کو بڑھنے سے روک دیا، اور ہجوم کو مطلع کیا کہ اسکول بند کر دیا گیا ہے۔ واقعہ کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے، پنکی پولیس اسٹیشن ہاؤس آفیسر دنیش بشت نے بتایا کہ ملزم کے خلاف پوکسو ایکٹ کے ساتھ ساتھ دیگر دفعات کے تحت ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے- خاندان کی طرف سے درج کردہ شکایت کی بنیاد پر، اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید کارروائی جاری ہے۔
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