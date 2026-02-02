ETV Bharat / state

متھرا کے سرکاری اسکول میں بچوں کو نماز پڑھانے کا معاملہ بڑھ گیا، پرنسپل کو کیا گیا معطل

ڈسٹرکٹ بیسک ایجوکیشن آفیسر نے ملزم پرنسپل کو معطل کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔

principal in government school in mathura suspended for allegedly teaching children to offer namaz Urdu News
متھرا کے ایک سرکاری اسکول میں بچوں کو نماز پڑھانے کے معاملے میں ڈسٹرکٹ بیسک ایجوکیشن آفیسر نے پرنسپل کو معطل کر دیا ہے (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 2, 2026 at 3:59 PM IST

متھرا، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے متھرا ضلع کے نوہجھیل بلاک علاقے میں ایک سرکاری پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ڈسٹرکٹ بیسک ایجوکیشن آفیسر نے پرنسپل کو معطل کرتے ہوئے پورے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی کے بلاک منڈل صدر نے تعلیمی افسر (ایجوکیسن آفیسر) سے اسکول میں نماز پڑھنے کی شکایت کی تھی۔

کیا ہے پورا معاملہ؟

متھرا کے نوجھیل تھانہ علاقے میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں پرائمری اسکول I کے پرنسپل جان محمد اسکول کے احاطے میں اسکول کے بچوں کو نماز پڑھاتے ہوئے پائے گئے۔ طلبہ کی نماز پڑھانے کی شکایت موصول ہوئی تھی۔

بی جے پی منڈل کے صدر درگیش پردھان نے 30 جنوری کو ایجوکیشن آفیسر کو ایک تحریری درخواست پیش کی۔ شکایت کے بعد، ایجوکیشن آفیسر نے پرنسپل جان محمد کو پہلی نظر میں قصوروار پایا اور انہیں 31 جنوری کو معطل کر دیا۔

افسران کو پورے معاملے کی تحقیقات کا حکم

چھتہ ایجوکیشن بلاک اور مانت ایجوکیشن بلاک کی نمائندگی کرنے والے ٹیچر بلاک کے دو افسران کو پورے معاملے کی تحقیقات کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ تحقیقاتی کمیٹی پورے واقعے کی تحقیقات کرکے اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔

اگر اس انکوائری میں پرنسپل کو قصوروار پایا گیا تو پرنسپل جان محمد کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سرکاری اسکول میں نماز پڑھانے کا معاملہ ضلع بھر میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ فی الحال ضلع مجسٹریٹ نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔

بی جے پی منڈل کے صدر درگیش پردھان کی شکایت

ڈسٹرکٹ بیسک ایجوکیشن آفیسر رتن کیرتی نے بتایا کہ 30 جنوری کو ایک شکایت درج کی گئی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ نوجھیل پرائمری اسکول میں بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ شکایت بی جے پی منڈل کے صدر درگیش پردھان نے درج کرائی تھی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرنسپل جان محمد کو معطل کر دیا گیا۔

30 جنوری کو شکایت، 31 جنوری کو کارروائی

اسکول میں نماز کے اس معاملے کی جانچ دو بلاک ایجوکیشن افسروں کو سونپی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ایک ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس معاملے میں حتمی فیصلہ تحقیقاتی کمیٹی کرے گی۔ الزامات کی تصدیق ہوئی تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 30 جنوری کو شکایت موصول ہوئی اور 31 جنوری کو کارروائی کی گئی جس کے نتیجے میں پرنسپل کو معطل کر دیا گیا۔

جموں و کشمیر میں کالجوں کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان

