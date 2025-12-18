ETV Bharat / state

صدر دروپدی مرمو 19 دسمبر کو راموجی فلم سٹی میں پبلک سروس کمیشن کی قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گی

پبلک سروس کمیشن کے چیئرپرسنز کی قومی کانفرنس میں سرکاری ملازمتوں کی بھرتی کے عمل اور امتحانات میں درپیش اصلاحات پر گفتگو کی جائے گی۔

December 18, 2025

حیدرآباد: ملک بھر کے پبلک سروس کمیشنوں کے چیئرمینز کی قومی کانفرنس 19 اور 20 دسمبر کو راموجی فلم سٹی، حیدرآباد میں منعقد ہوگی۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن (ٹی جی پی ایس سی) کے چیئرمین بی وینکٹیشم نے بدھ کے روز یہ اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو کانفرنس کا افتتاح کریں گی، جبکہ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن 20 دسمبر کو اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔

کانفرنس میں تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما، چیف منسٹر ریونت ریڈی، یو پی ایس سی کے چیئرمین اجے کمار، یو پی ایس سی کے سینئر اراکین، مختلف ریاستوں کے پی ایس سی چیئرمینان اور اعلیٰ عہدیداران شرکت کریں گے۔ بی وینکٹیشم کے مطابق یہ کانفرنس ریاستی پبلک سروس کمیشنوں اور یو پی ایس سی کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرے گی، جہاں سرکاری ملازمتوں میں شفاف، بروقت اور مؤثر بھرتی نظام پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ پہلے دن ریاستی پی ایس سیز کو درپیش چیلنجز، قانونی مسائل اور بہترین طریقۂ کار پر گفتگو ہوگی، جب کہ دوسرے دن امتحانات اور تقرری کے عمل میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال اور مالی نظم و نسق پر غور کیا جائے گا۔ اس کانفرنس سے توقع ہے کہ بھرتی کے نظام میں اصلاحات اور شفافیت کو فروغ ملے گا۔

