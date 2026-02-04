منی پور میں صدر راج ختم، یمنم کھیم چند سنگھ ہوں گے وزیراعلیٰ، آج تقریب حلف برداری
سابق وزیر یمنم کھیم چند سنگھ آج شام لوک بھون میں منی پور کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔
Published : February 4, 2026 at 4:15 PM IST
نئی دہلی: منی پور میں صدر راج ختم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد تشدد سے متاثرہ اس شمال مشرقی ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بدھ کے روز ایک باضابطہ اعلامیے کے ذریعے 13 فروری 2025 کو نافذ کیے گئے صدر راج کو 4 فروری 2026 سے واپس لینے کا اعلان کیا۔
بی جے پی کے سینئر رہنما اور سابق کابینہ وزیر یمنم کھیم چند سنگھ آج شام لوک بھون میں منی پور کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ان کے ساتھ ایک یا دو نائب وزرائے اعلیٰ سمیت چند دیگر وزرا بھی حلف لیں گے۔ گورنر اجے کمار بھلا حلف برداری کی تقریب کی صدارت کریں گے۔
اس سے قبل یمنم کھیم چند سنگھ نے بی جے پی کے مرکزی مبصر ترون چُگ، پارٹی کے شمال مشرقی رابطہ کار سمبت پاترا اور دیگر ارکان اسمبلی کے ساتھ گورنر سے ملاقات کر کے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا تھا، جسے گورنر نے قبول کر لیا۔
بی جے پی نے منگل کو باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ یمنم کھیم چند سنگھ کو پارٹی کا مقننہ لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ پارٹی کے 60 رکنی اسمبلی میں 37 ارکان ہیں، جب کہ این ڈی اے کے اتحادیوں این پی پی اور این پی ایف کی بھی حمایت حاصل ہے۔ منی پور میں فروری 2025 سے صدر راج نافذ تھا، جو اُس وقت کے وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ کے استعفے اور طویل نسلی تشدد کے بعد لگایا گیا تھا۔