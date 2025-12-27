صدر جمہوریہ نے آگرہ کے 10 سالہ اجے راج کو ایوارڈ سے نوازا، مگرمچھ سے بچائی تھی باپ کی جان
اجے راج کے چچا سدھیر سنگھ نے بتایاکہ اس دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ اجے راج کو یہ ایوارڈ بھی جمعہ کے روز ملا۔
Published : December 27, 2025 at 7:37 AM IST
آگرہ: اترپردیش کے آگرہ ضلع کی بہہ تحصیل کے جھرن پور گاؤں کے رہنے والے اجے راج کو صدر جمہوریہ نے 'پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار' سے نوازا۔ 10 سالہ بچے کو یہ ایوارڈ اس کی بہادری کے لیے دیا گیا۔ اجے راج نے اپنے والد کو دریائے چمبل میں مگرمچھ سے بچایا۔ دہلی میں صدر دروپدی مرمو سے ایوارڈ حاصل کرنے پر اہل خانہ اور علاقے کے لوگ بہت خوش ہیں۔
اجے راج کے چچا سدھیر سنگھ نے بتایا کہ اس دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ 25 جولائی 2025 کو پیش آیا۔ آگرہ-دھولپور سرحد کے قریب بسونی پولیس اسٹیشن کے تحت جھرن پورہ گاؤں کا رہنے والا کسان ویربھان (35) اپنی بیٹی کرن (13) اور بیٹے اجے راج (10) کے ساتھ چمبل ندی کے کنارے بکریاں چرا رہا تھا۔ بچوں کو پیاس لگی، تو ویربھان پانی سے بوتل بھرنے گیا۔
مگرمچھ پر برسائے ڈنڈے
جب ویربھان ندی کے پاس پہنچا اور بوتل میں پانی بھرنے لگا تو اچانک ایک مگرمچھ نے حملہ کر دیا۔ مگرمچھ نے ویربھان کا پیر اپنے جبڑوں میں جکڑ لیا تھا۔ ویربھان نے اپنی پوری طاقت لگائی اور زور سے چلائے، مگرمچھ کسان کا پیر کھینچنے لگا۔
اپنے باپ کی آواز سن کر 10 سالہ اجے نے دریائے چمبل میں چھلانگ لگا دی اور اس نے ڈنڈے سے مگرمچھ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اجے راج نے مگرمچھ کے جبڑے پر مسلسل ڈنڈے برسائے۔ اس کے نتیجے میں مگرمچھ نے ویربھان کا پیر چھوڑ کر بھاگ گیا۔
بہادری کا قصہ مشہور ہو گیا
اجے راج نے اپنی بہادری سے اپنے باپ ویربھان کی جان بچا لی۔ اس دوران آس پاس موجود چرواہے اور کسان ندی کے کنارے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اجے راج کی بہادری سرخیوں میں آگئی۔
اس کے بعد زخمی ویربھان کو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا۔ وہاں سے انہیں آگرہ ریفر کر دیا گیا۔ اس واقعے کی خبر ضلع ہیڈکوارٹر تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد کئی سماجی تنظیموں نے اجے راج کو اعزاز سے نوازا۔
ماں کی موت
ویربھان کے بھائی سدھیر سنگھ نے کہا کہ اجے راج کی ماں اور ان کے بڑے بھائی کی بیوی آرتی دیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے تین بچے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کرن، دو بیٹے اجے راج کشال ہیں۔ فی الحال اجے راج کی دادی رتن دیوی بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔
دہلی سے کال
سدھیر سنگھ نے کہا کہ انہیں 15 دن پہلے دہلی سے ایک فون آیا، جس میں انہیں بتایا گیا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اجے کو اعزاز سے نوازیں گے۔ یہ خبر ملتے ہی اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
سدھیر سنگھ نے بتایا کہ ان کا بڑا بھائی ویربھان اجے کو اپنے ساتھ دہلی لے گیا ہے۔ وہیں ملک کی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اجے راج کو 'پردھان منتری بال پرسکار' سے نوازا۔
