یونائیٹڈ مسلم فورم کے صدر و سابق نائب مفتی جامعہ نظامیہ مولانا صادق محی الدین فہیم کا انتقالِ
تمام مکاتبِ فکر کی ہر دلعزیز شخصیت کی رحلت پر دکن بھر کے دینی و علمی حلقوں میں شدید رنج و غم کی لہردوڑ گئی۔
Published : November 17, 2026 at 2:32 PM IST
حیدرآباد: شہرِ حیدرآباد کی قدآور و ممتاز شخصیت، یونائیٹڈ مسلم فورم کے صدر، معروف عالمِ دین اور جامعہ نظامیہ کے سابق نائب مفتی حضرت علامہ مفتی حافظ سید صادق محی الدین فہیم اس دارِ فانی سے دارِ بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ حیدرآباد کی مذہبی و علمی شخصیت کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی حیدرآباد سمیت پورے دکن کے علمائے کرام، مشائخ اور علمی و ملی حلقوں میں شدید رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔
حضرت مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم صاحب اپنی معتدل مزاجی، وسعتِ قلبی، علمی بصیرت اور اتحادِ امت کی مخلصانہ کاوشوں کے باعث تمام مکاتبِ فکر کے علمائے کرام اور عوام الناس میں یکساں طور پر مقبول اور محترم تھے۔ بطور صدر یونائیٹڈ مسلم فورم انہوں نے مختلف مسالک اور مکاتبِ فکر کے قائدین کو ایک پلیٹ فارم پر متحد رکھنے اور ملتِ اسلامیہ کو درپیش دینی، سماجی و آئینی مسائل کے حل کے لیے گراں قدر اور ناقابلِ فراموش خدمات انجام دیں۔
مرحوم بیک وقت ایک صاحبِ علم و عمل عالمِ دین، مفتیِ شریعت اور حافظِ قرآن تھے۔ جامعہ نظامیہ کے سابق نائب مفتی کی حیثیت سے انہوں نے برسوں انتہائی تدبر اور شرعی احتیاط کے ساتھ امتِ مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ دکن کے جید علمائے کرام اور دینی حلقوں نے حضرت کی وفات کو ملتِ اسلامیہ بالخصوص علمی و دینی حلقوں کے لیے ایک عظیم سانحہ اور ناقابلِ تلافی نقصان قرار دیا ہے۔
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متعلقین کی جانب سے جاری اطلاع کے مطابق مرحوم کی نمازِ جنازہ اور تدفین کے بارے میں متعاقب (بعد میں) اعلان کیا جائے گا۔ دکن کے علمائے کرام، ملی قائدین اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داران نے پسماندگان، متعلقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔