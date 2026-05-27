لکھنؤ میں عید الاضحی کی نماز کی تیاریاں مکمل، جانئے عیش باغ عیدگاہ میں کس وقت ادا کی جائےگی نماز
عیدگاہ کمیٹی اور اسلامک سنٹر آف انڈیا فرنگی محل کے عہدیداروں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
Published : May 27, 2026 at 7:26 PM IST
لکھنؤ/گورکھپور: اسلامک سینٹر آف انڈیا اور عیش باغ عیدگاہ میں عید الاضحی کی نماز کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں عیدگاہ کمیٹی اور اسلامک سنٹر آف انڈیا فرنگی محل کے عہدیداروں کے درمیان ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ ملاقات میں نماز، سیکیورٹی، انتظامات اور نمازیوں کے لیے سہولیات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے بتایا کہ عید الاضحی کی نماز عیش باغ عیدگاہ میں 28 مئی کو صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ انہوں نے نمازیوں سے اپیل کی کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے عیدگاہ پہنچیں اور نظم و ضبط برقرار رکھیں۔
انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سڑک پر نماز پڑھنا نہ تو روایتی ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے، لہٰذا ہر ایک کو عید گاہ کے احاطے میں ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عید گاہ میں صفائی، پینے کے پانی، سیکیورٹی اور نمازیوں کی سہولت کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید برآں قربانی کی رسم تین روز تک جاری رہے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ نماز عید کے بعد خطبہ سننا فرض ہے لہٰذا سب کو چاہیے کہ خطبہ ختم ہونے تک خاموشی اور احترام کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی خواتین کے لیے عید گاہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔
اس ملاقات میں مولانا نعیم الرحمن صدیقی، مولانا محمد مشتاق، مولانا سفیان نظامی، مولانا عبداللطیف، مولانا عبدالمغیث، منیب علوی، خالد عمر، شیخ راشد علی مینائی، عدنان شاہد خان، محمد کلیم خان، فیض خالد اور محمد اعجاز سمیت کئی لوگ موجود تھے۔
ٹرانسپورٹ کارپوریشن مصروف روٹس پر اضافی بسیں چلائے گی: اتر پردیش کے ٹرانسپورٹ کے وزیر دیا شنکر سنگھ نے کہا کہ اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن عید الاضحی کے موقع پر مسافروں کو محفوظ، آسان اور موثر ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کرے گی۔ تمام افسران کو ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
گورکھپور میں لگائی گئی بکری منڈی، جانیں 'سلطان' اور 'سلمان' کی قیمت: ملک بھر کی بکری منڈیوں میں بقرعید کی آمد سے ہلچل مچ گئی ہے۔ گورکھپور میں کلاک ٹاور پر واقع بڑی مسجد کے نزدیک بازار میں دور دور سے لوگ اپنی بکریوں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں۔
اس بار صدام قریشی کے بکرے سلطان اور سلمان سرخیوں میں ہیں۔ تقریباً تین سال سے پالے جانے والے سلطان نامی بکرے کی قیمت 125000 روپے جبکہ ایک اور بکرے سلمان کی بولی 75000 روپے تک پہنچ گئی۔