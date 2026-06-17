جھارکھنڈ: حاملہ خاتون کو اسکوٹر پر سیلائن لگا کر منتقل کرنے کا معاملہ، تحقیقات کا حکم
ٹودانگ گاؤں سے تعلق رکھنے والی خاتون کو متوقع زچگی کی تاریخ گزرنے کے 17 دن بعد ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
Published : June 17, 2026 at 8:46 AM IST
لوہارداگا: جھارکھنڈ کے ضلع لوہارداگا میں ایک حاملہ خاتون کو سیلائن لگی ہوئی حالت میں اسکوٹر پر منتقل کیے جانے کا واقعہ سامنے آنے کے بعد محکمہ صحت نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ واقعے کی ویڈیو اور تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق کیرو بلاک کے ٹودانگ گاؤں سے تعلق رکھنے والی خاتون کو متوقع تاریخِ زچگی گزرنے کے 17 دن بعد ضلع اسپتال (صدر اسپتال) میں داخل کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے طبی حالت تشویشناک قرار دیتے ہوئے انہیں رانچی کے راجندر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منتقل کرنے کی سفارش کی تھی۔
تاہم ایمبولینس کے ذریعہ منتقلی کے بجائے خاتون کو سیلائن لگی ہوئی حالت میں سکوٹر پر لے جاتے دیکھا گیا، جس پر عوامی حلقوں میں شدید ردعمل سامنے آیا۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کو 108 ایمبولینس سروس استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مریضہ کو رِمز منتقل کرنے کے بجائے لوہارداگا کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
واقعے کے بعد یہ الزامات بھی سامنے آئے ہیں کہ بعض نجی اسپتالوں کے ایجنٹ سرکاری اسپتالوں میں سرگرم ہیں اور مریضوں کو نجی اداروں کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
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ضلع کے سول سرجن ڈاکٹر راجو کچھاپ نے کہا کہ معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور نجی اسپتالوں کے ایجنٹوں کی سرگرمیوں پر روک لگانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے کے سلسلے میں مقامی پولیس تھانے میں شکایت درج کرا دی گئی ہے اور باضابطہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔