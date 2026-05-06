اڑیسہ میں اپنی سسرال کے سامنے احتجاجی دھرنے پر بیٹھی حاملہ خاتون کو کلہاڑی سے وار کر کے قتل کر دیا گیا
اڈیشہ کے گنجم ضلع میں ایک حاملہ خاتون کے کلہاڑی کے وار سے قتل نے پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
Published : May 6, 2026 at 12:37 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 12:56 PM IST
گنجام، اڈیشہ: ریاست اڈیشہ کے گنجام ضلع میں منگل کو ایک حاملہ خاتون کا مبینہ طور پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خاتون اپنی بیٹی کے حقوق کے لیے اپنی سسرال کے گھر کے سامنے احتجاجی دھرنے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس واقعہ نے پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔
پولیس نے بتایا کہ مقتول اور ملزمین کی شناخت کر لی گئی ہے۔ خاتون کا بہنوئی ہی ملزم ہے اور اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ واقعے کے وقت خاتون کا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ خاتون اپنی دو سالہ بیٹی کے ساتھ سسرال کے گھر کے سامنے احتجاجی دھرنے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا شوہر کچھ عرصہ قبل اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خاتون اپنی بیٹی کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے سسرال کے گھر کے سامنے احتجاج کر رہی تھی۔ پولیس کے مطابق وہ حاملہ بھی تھی۔
قتل میں استعمال ہونے والی کلہاڑی قبضے میں لے لی گئی
پولیس نے کہا ہے کہ قتل کا مقدمہ درج کر کے جرم میں استعمال ہونے والی کلہاڑی قبضے میں لے لی گئی ہے۔ ملزم کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ خاتون کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ایم کے سی جی میڈیکل کالج اور اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔
خاتون کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر محبت ہو گئی
پولیس کے مطابق، خاتون کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ایک شخص سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھاگ کر پوری پہنچی، جہاں انہوں نے شیو مندر میں شادی کی اور وہیں رہنے لگے۔ ان کی ایک بیٹی ہے۔ خاتون کا شوہر یومیہ اجرت پر کام کرتا تھا جب کہ خاتون یتیم تھی۔ خاتون اپنے سسرال جانا چاہتی تھی۔
شوہر اسٹیشن پر چھوڑ کر فرار ہوگیا
اس سے بچنے کے لیے خاتون کا شوہر اپنی بیوی اور بیٹی کو گزشتہ ماہ برہم پور ریلوے اسٹیشن پر اپنے سسرال لے جانے کے بہانے لے گیا، جہاں وہ انہیں وہاں چھوڑ کر فرار ہوگیا۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد جب وہ واپس نہیں آیا تو خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف برہم پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔
خاتون کو ون اسٹاپ سینٹر میں رہائش فراہم کی گئی
خاتون کے پاس نقل و حمل کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا، اس لیے اسے برہم پور شہر کے ایک ون اسٹاپ سینٹر میں رہائش فراہم کی گئی۔ شکایت کی بنیاد پر، ہنجیلی پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا اور پولیس نے واقعے کی تحقیقات کی۔ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر، اس کے سسرال والوں کو تھانے بلایا گیا، سمجھوتہ ہوا اور انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد خاتون وہاں سے چلی گئی اور اپنے سسرال کے گھر کے سامنے احتجاجی دھرنا دے کر بیٹھ گئی۔
بہنوئی نے کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا
اس دوران اس کے بہنوئی نے اسے کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی، جب کہ اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس واقعہ نے سب کو چونکا دیا۔ اطلاع ملتے ہی ہنجیلی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاتون کو مقامی ٹیلی ویژن چینلز پر اس کی کہانی نشر ہونے کے بعد قتل کیا گیا۔ اس کی سسرال والوں نے شاید اپنی توہین محسوس کی ہو اور اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔