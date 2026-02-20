ممنوعہ علاقے میں عبادت کی اجازت نہیں دی جا سکتی، حکم کی تعمیل سب پر لازم: الہ آباد ہائی کورٹ
عدالت نے کہا کہ معاشرے کی مخلوط ثقافت کو دیکھتے ہوئے شہریوں کو مقامی انتظامیہ کے رہنما اصولوں اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
Published : February 20, 2026 at 7:21 AM IST
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم میں کہا کہ سماجی ہم آہنگی اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ کے احکامات کی تعمیل کرنا ہر شہری کے لیے لازمی ہے۔ کسی کو بھی ممنوعہ علاقے میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
تاہم، عدالت نے عظیم احمد خان عرف ابیم احمد اور مرزا التفت الرحمٰن بیگ عرف اتفاق الرحمٰن کے خلاف مقامی انتظامیہ کی جانب سے ممنوعہ جگہ پر زبردستی نماز ادا کرنے پر فوجداری مقدمہ خارج کر دیا۔
جسٹس سوربھ سریواستو نے ان نوجوانوں کو خبردار کیا کہ وہ مستقبل میں مقامی انتظامیہ کی ہدایات اور مخصوص پابندیوں پر عمل کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریلیف صرف درخواست گزاروں کو دی گئی ہے۔ کسی دوسرے ملزم کو اس سے فائدہ نہیں ملے گا۔
عدالت نے کہا کہ ملک کے جمہوری اور سیکولر نظام میں ہر مذہب، عقیدے، ذات اور فرقے کے شہریوں کو اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے مذہب اور عقائد پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ معاشرے کی ملی جلی ثقافت کے پیش نظر، شہریوں کو مقامی انتظامیہ کے رہنما اصولوں اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
درخواست گزاروں کے خلاف خلیل آباد پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعہ 143 اور 188 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ تفتیش کے بعد پولس نے ان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ سنت کبیر نگر میں سول جج (جونیئر ڈویژن) کی عدالت نے مئی 2019 میں اس معاملے کا نوٹس لیا اور عرضی گزاروں کو سمن جاری کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ درخواست گزاروں کی کوئی مجرمانہ تاریخ نہیں ہے اور ان کے خلاف الزامات صرف ممنوعہ علاقے میں نماز ادا کرنے پر مبنی ہیں۔
ان میں سے ایک مقابلہ جاتی امتحانات میں حصہ لے رہا ہے، اور ٹرائل جاری رکھنے سے اس کے مستقبل پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ سرکاری وکیل نے تسلیم کیا کہ اس کی کوئی مجرمانہ تاریخ نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مخصوص مقامات پر نماز ادا کرنا ممنوع ہے۔
عدالت نے کہا کہ پابندی کی تعمیل معاشرے کے وسیع تر مفاد میں ہے تاکہ امن و امان اور مقامی باشندوں کے درمیان امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ ممنوعہ جگہ پر نماز ادا کرنے کی نیت پر مبنی الزامات ایک درخواست گزار کے مستقبل کو نمایاں طور پر متاثر کر رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ عدالت نے دونوں فریقوں کو متنبہ کیا کہ اگر مستقبل میں مقامی انتظامیہ کی طرف سے کوئی ہدایات یا مخصوص پابندیاں جاری کی جاتی ہیں، تو انہیں ان کی تعمیل کرنی چاہیے، جو ہمیشہ معاشرے کے وسیع تر مفاد میں ہوتی ہے۔
