الہٰ آباد میں عتیق احمد سے کنکشن بتا کر دی دھمکی، پندرہ لاکھ روپے کا دیا دھوکہ، عدالت نے ایف آئی آر درج کرنے کا دیا حکم

متاثرہ سے 25 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا اور انکاؤنٹر اور مکان مسمار کرنے کی دھمکی دی گئی۔

prayagraj recovery rs 15 lakh by showing fear atiq ahmed connection fir registered on orders of court Urdu News
الہٰ آباد میں دھوکہ دہی اور دھمکی کا معاملہ، عتیق احمد کے قریبی ساتھی کے نام پر 15 لاکھ روپے کا فراڈ (ETV Bharat علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 8, 2025 at 12:08 PM IST

4 Min Read
الہٰ آباد: بامرولی کے لال بہاری کے رہنے والے محمد میاں عرف شیرو کو اس کے ہی رشتہ داروں نے 15 لاکھ روپے کا دھوکہ دیا۔ شیرو نے الزام لگایا کہ اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) کے نام سے ایک فرضی نوٹس اسے بھیجا گیا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ مافیا لیڈر عتیق احمد کا قریبی ساتھی ہے۔ رشتہ دار جوڑے نے انکاؤنٹر کرنے کی دھمکی دی اور اس سے پیسے بٹورے۔ جب پولیس نے شکایت پر کارروائی نہیں کی تو متاثرہ نے عدالت سے رجوع کیا، جس کے بعد پورمفتی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی۔

کیا ہے پوری کہانی؟

محمد میاں نے رپورٹ کیا کہ 19 جون کو، انہیں ایک نامعلوم نمبر سے ایک واٹس ایپ پیغام موصول ہوا جس میں اسپیشل ٹاسک فورس (STF) کا نوٹس تھا۔ جب اس نے نوٹس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تو اس کی رشتہ دار لوسی صدیقی نے اسے اپنے گھر بلایا اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس سلسلہ میں باہر رابطہ نہ کرے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے اسپیشل ٹاسک فورس (STF) تک رسائی حاصل ہے اور وہ اس معاملے کو حل کرسکتی ہے۔

عتیق احمد کا ساتھی قرار دے کر انکاؤنٹر میں مار دیا جائے گا

متاثرہ کے مطابق لوسی اور اس کے شوہر ظفر نعیم نے کیس سے اس کا نام نکالنے کے بہانے 25 لاکھ روپے (تقریباً 25 لاکھ ڈالر) کا مطالبہ کیا۔ پھر انہوں نے اسے دھمکی دی کہ اگر یہ معاملہ سامنے آیا تو اسے عتیق احمد کا ساتھی قرار دے کر انکاؤنٹر میں مار دیا جائے گا اور اس کا گھر مسمار کر دیا جائے گا۔ ڈر و خوف کی وجہ سے متاثرہ نے 15 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ اس کے بعد انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ نوٹس سے سب کے نام نکال دیے جائیں گے۔

گھر میں گھسنے کے بعد دھمکیاں دی گئیں

الزام ہے کہ جب محمد میاں کی اہلیہ فاطمہ نے براہ راست اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) کے دفتر جانے کا مشورہ دیا تو اسی رات کچھ نقاب پوش افراد گھر پہنچے، اس پر حملہ کیا اور اسے خاموش رہنے کی دھمکی دی۔ نقاب پوشوں نے ان سے کہا کہ وہ ادا کیے گئے 15 لاکھ روپے بھول جائیں ورنہ ان کے پورے خاندان کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر جیل بھیج دیا جائے گا۔

شکایت کے باوجود کوئی کارروائی نہیں

متاثرہ کا کہنا ہے کہ 28 جون 2025 کو اس نے پولیس کمشنر اور وزیر اعلیٰ سمیت کئی اعلیٰ حکام کو شکایت بھیجی، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ایسا کرنے پر مجبور ہو کر اس نے عدالت میں درخواست دائر کی جس کے بعد پورمفتی پولیس نے اب لوسی صدیقی اور ظفر نعیم کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔

