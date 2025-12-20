الہٰ آباد میں سالگرہ کی تقریب میں نوجوان کا گولی مار کر قتل، پولیس نے چھ ملزمین کو کیا گرفتار

الہٰ آباد میں سالگرہ کی تقریب میں نوجوان کا گولی مار کر قتل، پولیس نے چھ ملزمین کو کیا گرفتار
یہ واقعہ کینٹ پولیس اسٹیشن کے تحت راجا پور اوم نگر میں پیش آیا۔ فائرنگ کا واقعہ دوستوں کے درمیان جھگڑے کے بعد پیش آیا۔
Published : December 20, 2025 at 12:11 PM IST
الہٰ آباد: شہر الہٰ آباد میں سالگرہ کی تقریب کے دوران ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں چھ ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس ملزمین سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
فائرنگ کب ہوئی؟
پولیس کے مطابق، جمعرات کی رات کینٹ تھانہ علاقے کے تحت راجا پور اوم نگر میں آکاش سونی عرف گولو کے گھر سے تقریباً 150 میٹر کے فاصلے پر ایک پارٹی چل رہی تھی، کشن یادو کی سالگرہ منا رہے تھے۔ جھگڑا چھڑ گیا۔ تنازعہ بڑھنے پر ہرش نے مبینہ طور پر ایک پستول نکال کر آکاش کے سر پر رکھ دیا۔ ٹریگر کھینچ دیا گیا اور گولی سیدھی آکاش کے سر میں لگی۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور زخمی آکاش کو فوری طور پر سوروپ رانی اسپتال پہنچایا، تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔
ملزمین نے گھیر لیا، گولی ماری اور ہتھیار پھینک کر فرار
متوفی کے بڑے بھائی وشال سونی کی شکایت پر کینٹ پولیس اسٹیشن میں تمام چھ ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ملزمین نے آکاش کو گھیر لیا، گولی مار دی اور ہتھیار پھینک کر موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تھانہ کینٹ کے علاقے سے تمام ملزمین کو گرفتار کرلیا۔ ملزمین میں سے پانچ راجا پور اوم نگر کے رہنے والے ہیں جب کہ مرکزی ملزم ہرش سلوری کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے مرکزی ملزم سے پستول بھی برآمد کر لیا۔
متوفی آکاش چار بھائیوں میں تیسرا تھا اور اپنے خاندان کے ساتھ راجا پور اوم نگر میں رہتا تھا۔ جمعہ کو پوسٹ مارٹم کے بعد لاش اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی اور شام دیر گئے آخری رسومات ادا کی گئیں۔ خاندان کا الزام ہے کہ آکاش کو ایک سازش کے تحت ان کے گھر سے بلاکر اور لالچ دے کر قتل کیا گیا۔ گرفتار ملزمین میں مرکزی ملزم ہرش کے ساتھ ارجن عرف دھیرو، ہمانشو راج بھر، وشال پانڈے، راہل راج بھر اور کشن یادو شامل ہیں۔
ڈی سی پی سٹی منیش شانڈلیا نے کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ہرش نے ہی آکاش پر گولی چلائی تھی۔ تمام ملزمین کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس ضمن میں مکمل تفتیش جاری ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔