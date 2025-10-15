ETV Bharat / state

نوجوان کا اغوا کے بعد قتل، نہر سے ملی لاش، خون سے لت پت اینٹ اور ٹی شرٹ برآمد

یہ واقعہ الہٰ آباد کے پھولپور تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔ اہل خانہ نے نوجوان کے کزن پر قتل کا الزام لگایا ہے۔

prayagraj Allahabad teenage boy murdered after kidnapping body found in canal in Allahabad Urdu News
الہٰ آباد میں نوجوان کا قتل (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2025 at 1:45 PM IST

5 Min Read
الہٰ آباد: پھولپور تھانہ علاقہ میں 15 سالہ لڑکے کے قتل کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ لڑکے کی لاش بدھ کی صبح بھروری میں گلچھپا نہر سے برآمد ہوئی ہے۔ لاش کے قریب سے خون آلود اینٹ اور سفید ٹی شرٹ ملی۔ اہل خانہ نے لڑکے کے کزن اور دیگر افراد پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ملزمین کی تلاش جاری ہے۔

انسپکٹر پھول پور پروین کمار کے مطابق گاؤں والوں نے بدھ کی صبح نہر میں لاش دیکھے جانے کی اطلاع دی۔ جائے وقوعہ پر پہنچی پولیس ٹیم نے لاش کی شناخت بابو گنج کے کنوجا خورد گاؤں کے رہنے والے حسنین عالم کے طور پر کی۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ نوجوان حسنین عالم، کنوجا خورد، بابو گنج، پھول پور کے رہنے والے پرویز عالم کا بیٹا تھا۔ پرویز عالم پونے میں ایک پرائیویٹ ملازمت کرتے ہیں۔ حسنین چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ وہ گاؤں میں اپنی ماں آشیان بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔

رشتہ دار کے ساتھ موٹر سائیکل پر نکلا

آشیان بیگم کے مطابق حسنین شام پانچ بجے سبزی خریدنے بازار گیا تھا۔ منگل کو. کافی دیر تک واپس نہ آنے پر تلاش شروع کی گئی۔ بازار میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہ شام 5:15 بجے کے قریب ایک رشتہ دار کے ساتھ موٹر سائیکل پر نکلا تھا۔ رات گئے تک وہ واپس نہیں آیا۔ رات دیر گئے تک تلاش جاری رہی تو پھولپور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی۔

انسپکٹر پھول پور پروین کمار نے بتایا کہ آشیان بیگم نے حسنین کے ماموں سعید بابا اور اس کے بیٹے جنید پر اغوا اور قتل کا الزام لگایا ہے جو کہ ملیتھوا صندل پور گاؤں، جلال پور تھانہ پھول پور کے رہائشی ہیں۔ آشیان نے الزام لگایا کہ سعید نے اپنے بیٹے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر خاندانی جھگڑے کی وجہ سے حسنین کو قتل کیا۔ فرانزک ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ملزمین کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

