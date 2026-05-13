ایس پی سربراہ اکھلیش یادو کے چھوٹے بھائی پرتیک یادو کا انتقال
پرتیک ملائم سنگھ یادو کی دوسری بیوی سادھنا گپتا کے بیٹے تھے۔ وہ سیاست سے دور رہتے تھے۔
Published : May 13, 2026 at 8:11 AM IST
لکھنؤ: ایس پی سربراہ اکھلیش یادو کے بھائی اور بی جے پی لیڈر اپرنا یادو کے شوہر پرتیک یادو کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر صرف 38 سال تھی۔ مبینہ طور پر انہیں صبح چھ بجے ان کی رہائش گاہ سے لکھنؤ کے سول اسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
شیاما پرساد مکھرجی ہسپتال کے سی ایم ایس ڈاکٹر دیویش چندرا نے بتایا کہ جب انہیں وہاں لایا گیا تو پہلے ہی ان کی موت ہو چکی تھی۔ فی الحال پوسٹ مارٹم کے لیے قانونی لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں۔
श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद!— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 13, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।
विनम्र श्रद्धांजलि!
پرتیک یادو ملائم سنگھ یادو کی دوسری بیوی سادھنا گپتا کے بیٹے تھے۔ انہوں نے برطانیہ کی یونیورسٹی آف لیڈز سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ملک کے سب سے بڑے سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود پرتیک سیاست سے دور تھے۔ وہ رئیل اسٹیٹ اور فٹنس کا کاروبار چلاتے تھے۔
پرتیک لکھنؤ میں "دی فٹنس پلینیٹ" کے نام سے ایک جم کے مالک تھے۔ انہوں نے "جیو آشرے" کے نام سے ایک تنظیم بھی چلائی جو آوارہ کتوں کا علاج، دیکھ بھال، کھانا کھلانے اور بچاؤ کا کرتی ہے۔
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 13, 2026
قابل ذکر ہے کہ پرتیک یادو کی اپنی بیوی اپرنا یادو سے تعلقات خراب چل رہے تھے۔ اپرنا یادو سال 2022 کے اوائل میں بی جے پی میں شامل ہو گئی تھیں۔ دریں اثنا، 19 جنوری 2026 کو پرتیک یادو نے اپرنا یادو کو طلاق دینے کا بھی اعلان کیا تھا۔ پرتیک نے اپرنا کو 'خود غرض' عورت قرار دیتے ہوئے سیاسی عزائم کے لیے خاندان کو تباہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔
