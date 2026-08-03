پرشانت کشور بانکی پور ضمنی انتخاب جیت گئے، 35 سال بعد بی جے پی کو اس کے مضبوط گڑھ میں شکست
پرشانت کشور نے بانکی پور سیٹ 18000 سے زائد ووٹوں سے جیت لی۔ پارٹی کارکنوں میں بے پناہ جوش و خروش ہے۔ مکمل خبر پڑھیں
Published : August 3, 2026 at 6:38 PM IST
پٹنہ: بہار کی بانکی پور اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب میں پرشانت کشور نے زبردست جیت حاصل کی ہے۔ نتائج نے سیاسی تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا ہے۔ شروع سے ہی جن سوراج کے سربراہ پرشانت کشور نے اپنے حریفوں پر مضبوط برتری برقرار رکھی۔ گنتی کے ہر دور کی تکمیل کے ساتھ ہی ان کے ووٹوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور آخر کار پی کے نے 18 ہزار سے زائد ووٹوں سے بی جے پی امیدوار نیرج کمار کو شکست دے دی۔
پرشانت کشور بانکی پور کے فاتح کے طور پر ابھرے: 25 امیدواروں میں پرشانت نے سیٹ جیتنے کے لیے 63,203 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے قریبی حریف بی جے پی کے نیرج کمار نے 44,250 ووٹ حاصل کیے، جب کہ راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کی امیدوار ریکھا کماری کو صرف 14،085 ووٹ مل سکے۔
#WATCH | Patna | As he inches towards victory in the Bankipur Assembly election, Jan Suraaj Chief Prashant Kishor says, "...I am also congratulating those who lost the election. This is a democracy; there are wins and losses in elections. But the Bankipur election was not an… pic.twitter.com/TtD4hvBiTF— ANI (@ANI) August 3, 2026
پرشانت کشور نے آسانی سے سہ طرفہ مقابلے کو فتح میں بدل دیا۔ بانکی پور بی جے پی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا لیکن اب اس پر جن سوراج نے قبضہ کر لیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی جیسے ہی شروع ہوئی مقابلہ ہر دور میں یکطرفہ نظر آیا۔ ابتدائی طور پر، ایسا لگتا تھا کہ پرشانت کشور کی برتری کا مارجن چند راؤنڈز کے بعد کم ہو سکتا ہے، لیکن عوامی مینڈیٹ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔
سہ طرفہ مقابلے میں بی جے پی کو اس کے مضبوط گڑھ میں شکست: پرشانت کشور کی جیت کا مارجن اتنا وسیع تھا کہ اصل جنگ صرف دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے دلچسپ بن گئی۔ بالآخر، بی جے پی نے دوسرا مقام حاصل کیا، جب کہ آر جے ڈی تیسرے نمبر کے ساتھ کافی پیچھے چھوٹ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی اور آر جے ڈی دونوں کے رائے دہندگان نے پی کے (پرشانت کشور) کی طرف اپنی وفاداری کو منتقل کر دیا، اور انہیں زبردست جیت کے لیے آگے بڑھایا۔
سیاسی مساوات میں بڑی تبدیلی: بانکی پور حلقہ طویل عرصے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کا محفوظ اور روایتی گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے۔ سیاسی مساوات اس وقت پوری طرح بدل گئی جب پرشانت کشور خود اس ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی میدان میں اترے، موجودہ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کے ایم پی بننے کے بعد یہ سیٹ خالی ہونے کی وجہ سے بی جے پی کے لیے وقار کا مسئلہ بنی ہوئی تھی۔
8-9 مہینے پہلے ہوئے الیکشن میں، بی جے پی نے بانکی پور میں آر جے ڈی کو 51,000 ووٹوں کے بڑے فرق سے شکست دی تھی۔ تاہم اس ضمنی انتخاب میں زعفرانی پارٹی ماضی کی کارکردگی کو دہرا نہیں پائی۔ توقع ہے کہ آر جے ڈی اور بی جے پی دونوں اس نتیجہ کے پیچھے کی وجوہات کا جائزہ لیں گے۔
#WATCH | Patna, Bihar | Jan Suraaj Party workers celebrate at the camp office following party Founder Prashant Kishor's 3800+ votes lead after the 7th round of counting of the Bankipur Assembly by-election. https://t.co/32HIxuwSn9 pic.twitter.com/wjxSl1EmBN— ANI (@ANI) August 3, 2026
کارکنوں میں جشن: پرشانت کشور کی جیت کے بعد، حامیوں نے جن سوراج کے دفتر اور گنتی مرکز کے باہر جشن منانا شروع کر دیا۔ جیت کے باضابطہ اعلان کا فی الحال انتظار ہے۔
دیگر ریاستوں میں کس کی جیت کس کی ہار:
گجرات کی منجل پور اسمبلی سیٹ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح کانگریس نے مدھیہ پردیش کے دتیا حلقہ پر قبضہ برقرار رکھا۔
گجرات کے وڈودرا میں منجل پور اسمبلی سیٹ پر ضمنی انتخاب بی جے پی کے سینئر ایم ایل اے اور گجرات کے سابق وزیر یوگیش پٹیل کی طویل علالت کے بعد ہوئی موت کے بعد ضروری ہو گیا تھا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ مدھیہ پردیش میں دتیا اسمبلی ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار گھنشیام سنگھ نے بی جے پی کے آشوتوش تیواری پر 6,056 ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی۔
اس سال اپریل میں دہلی کی ایک عدالت نے دھوکہ دہی کے ایک معاملے میں بھارتی کو تین سال قید کی سزا سنائی تھی جس کے نتیجے میں ان کی اسمبلی کی رکنیت ختم ہو گئی تھی۔
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