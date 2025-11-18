پرشانت کشور چھوڑیں گے سیاست؟ پی کے نے سیاست چھوڑنے کی نئی شرط کا کیا اعلان، کہا: میں ہار کی لیتا ہوں ذمہ داری
بہار انتخابات میں جن سوراج کی شکست کے بعد پرشانت کشور میڈیا کے سامنے آئے۔ انہوں نے مستقبل کی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا۔
Published : November 18, 2025 at 1:47 PM IST
پٹنہ، بہار: پہلی بار 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والی جن سوراج پارٹی کو کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پرشانت کشور نتائج کے بعد پہلی بار میڈیا کے سامنے آئے اور پریس کانفرنس کا آغاز طنزیہ تبصرہ سے کیا۔ پی کے نے کہا کہ پارٹی کو انتخابات میں کم ووٹ ملے، لیکن پریس کانفرنس میں میڈیا کے زیادہ ساتھی نظر آئے۔
'عوام کا اعتماد جیتنے میں ناکام'
پرشانت کشور نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ تین سال پہلے نظام کو بدلنے کے عزم کے ساتھ بہار آئے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے عزم کی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ جیتنے والوں کو مبارک ہو۔ جے ڈی یو اور بی جے پی کے ارکان کو کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ انہیں اس پر کام کرنا چاہیے۔
#WATCH पटना, बिहार | जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, " ...हमने ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात छोड़िए, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं करा सके। लेकिन बिहार की राजनीति बदलने में हमारी… pic.twitter.com/giQRi97IRM— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 18, 2025
"میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں"
بہار چھوڑنے کے بارے میں پوچھے جانے پر پرشانت کشور نے کہا، "میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ جو بھی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ یہ خیال کہ میں بہار چھوڑ دوں گا، ایک افسانہ ہے، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، ہم پھر سے دوگنے جوش کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ اصرار ہے کہ ہم نے سوراج کے جنون کی سیاست کی۔ بہار کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ میں اس وقت تک بہار نہیں چھوڑوں گا جب تک ہم یہاں ریاست میں اصلاحات نہیں لاتے۔
"سیاست کو بدلنے میں ہمارا کردار"
پرشانت کشور نے کہا، "ہم نے دیانتداری سے کوششیں کیں، ہم کامیاب نہیں ہوئے، اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نظام بدلنے کی بات بھول جائیں، ہم اقتدار میں تبدیلی بھی نہیں لا سکے، لیکن بہار کی سیاست کو بدلنے میں ہم نے کردار ضرور ادا کیا ہے۔"
"ہماری کوششوں، ہماری سوچ اور ہمارے سمجھانے میں ضرور کوتاہیاں رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے عوام نے ہمیں منتخب نہیں کیا۔ اگر عوام نے ہم پر اعتماد نہیں کیا تو ساری ذمہ داری میری ہے۔ میں یہ ذمہ داری خود لیتا ہوں۔" "ہم جس کوشش میں شامل ہوئے اس میں ہم عوام کا اعتماد جیتنے میں ناکام رہے۔":- پرشانت کشور، کنوینر، جن سوراج
حکومت کے خلاف بڑا الزام
انہوں نے الیکشن کو لے کر بہار حکومت پر سنگین الزام لگایا۔ پی کے نے کہا کہ جیویکا دیدی کو الیکشن میں تعینات کیا گیا تھا۔ الیکشن میں پوری حکومتی مشینری شامل تھی۔ آنگن واڑی اور آشا ورکرس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ این ڈی اے نے سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن جیتا۔ بہار میں ہجرت (بہار سے دوسری ریاست جاکر کام کرنا) کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر ہجرت رک گئی تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔
این ڈی اے کو اب اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے
پی کے نے جیتنے والوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے کو اب اپنے وعدے پر کام کرنا چاہیے۔ خواتین کی روزگار اسکیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہار میں تقریباً 29,000 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ 1.5 کروڑ لوگوں کو رقم دی گئی۔ اب حکومت کو دو لاکھ روپے دینے ہیں۔ پی کے نے نمبر 9121691216 جاری کیا اور کہا کہ وہ خواتین اس 9121691216 پر رابطہ کریں جو 6 ماہ میں دو دو لاکھ روپے وصول کریں گی۔
بدعنوانی سے پاک کابینہ بنائیں
بدعنوانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے نتیش کمار کو کبھی بدعنوان نہیں کہا۔ نتائج کے بعد نتیش کمار صحت مند ہیں۔ پی کے نے کہا کہ انہوں نے بدعنوان وزراء کے بارے میں پریس کانفرنس کی، نتیش کمار کے بارے میں نہیں۔ پی کے نے نئی حکومت میں کرپشن سے پاک کابینہ کی اپیل کی۔