مسلم، دلت اور یادو ووٹ نہ ملے تب بھی جیت، وزیر اعلیٰ یوگی کے بارے میں فرضی بیان پوسٹ کرنے پر کے آر کے، کے خلاف کیس درج
Published : December 31, 2025 at 3:59 PM IST|
Updated : December 31, 2025 at 4:25 PM IST
لکھنؤ: سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے نام سے گمراہ کن اور فرضی بیان پوسٹ کرنے کے معاملے میں لکھنؤ پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے۔ X ہینڈل @kamaalrkhan (کمال راشد خان) کے خلاف حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تصویر اور ایک اخبار کے فرضی اسکرین شاٹ کا استعمال کر کے سماج میں جھوٹا بیانیہ پھیلانے کی کوشش کی گئی۔
وزیراعلیٰ کے نام پر نفرت پھیلانے کی کوشش
نارہی کے رہائشی راج کمار تیواری نے پولیس کو مطلع کیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے نام پر X ہینڈل @kamaalrkhan (KRK عرف کمال راشد خان) کے اکاؤنٹ سے ایک گمراہ کن اور فرضی بیان پوسٹ کیا گیا ہے۔ ملزم نے ایک اخبار کا نام استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی تصویر کے ساتھ بیان پوسٹ کیا۔
پوسٹ کی کاپی کی بنیاد پر درج کی گئی ایف آئی آر
حضرت گنج کے انسپکٹر وکرم سنگھ نے کہا کہ پوسٹ میں سی ایم یوگی کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ اگر انہیں مسلم، دلت اور یادو ووٹ نہیں ملے تب بھی وہ جیت جائیں گے۔ شکایت کنندہ نے کہا کہ یہ مکمل طور پر جھوٹا اور ترمیم شدہ اسکرین شاٹ ہے، جان بوجھ کر حکومت کی شبیہ کو خراب کرنے اور معاشرے میں نفرت پھیلانے کے لیے شیئر کیا گیا ہے۔ اکاؤنٹ ہولڈر @kamaalrkhan (KRK) کے خلاف حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
پولیس سائبر سیل کی مدد لے رہی ہے
حضرت گنج کے انسپکٹر وکرم سنگھ نے بتایا کہ راج کمار تیواری نے پوسٹ کی فوٹو کاپی فراہم کی، جس کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے آئی ٹی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، جس میں چیف منسٹر کی شبیہ کو خراب کرنے، گمراہ کن معلومات پھیلانے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے الزامات شامل ہیں۔ پولس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سائبر سیل اس جعلی مواد کے مأخذ کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔