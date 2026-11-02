جیل کے تالے ٹوٹیں گے، اعظم خان چھوٹیں گے... رامپور میں سماج وادی لیڈر کی حمایت میں لگے پوسٹر، پولیس نے ہٹوائے
معاملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور پوسٹرز کو ہٹوا دیا۔ پوسٹر لگانے والے کی تلاش جاری ہے۔
Published : November 2, 2026 at 5:08 PM IST
رامپور، اترپردیش: سابق کابینہ وزیر اور سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کی حمایت میں رامپور میں پوسٹر لگائے گئے۔ پوسٹرز پر لکھے نعروں نے ایک بار پھر اعظم خان کو لے کر سیاسی ماحول گرما دیا ہے۔ دوسری طرف، پوسٹرز کی اطلاع ملتے ہی پولیس حرکت میں آگئی اور موقع پر پہنچ کر ان پوسٹرز کو ہٹوا دیا۔
ہوڈنگ پر لکھا تھا— "جیل کے تالے ٹوٹیں گے، اعظم خان چھوٹیں گے"۔ اتنا ہی نہیں، حکومت آنے پر اعظم خان پر ہوئے ایک ایک ظلم کا حساب لینے جیسی باتیں بھی لکھی گئی ہیں۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس انتظامیہ سرگرم ہوئی اور شہر میں لگے ان ہوڈنگز کو ہٹوا دیا گیا۔
کئی مقامات پر ہوڈنگز لگائے جانے کی بات سامنے آئی
دوسری جانب اپر پولیس سپرنٹنڈنٹ (ASP) نے ہوڈنگ لگوانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا یقین دلایا ہے۔ دراصل، ضلع رامپور میں کئی مقامات پر ایسے ہوڈنگز لگائے جانے کی بات سامنے آئی ہے، جن میں ایس پی رہنما اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان کی تصاویر دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرار نبی نامی شخص کی تصویر بھی 'نویدک' (درخواست گزار/منجانب) کے طور پر لگائی گئی ہے۔
"جیل کے تالے ٹوٹیں گے، اعظم خان چھوٹیں گے"
ان ہوڈنگز پر بڑے بڑے حروف میں لکھا گیا ہے— "جیل کے تالے ٹوٹیں گے، اعظم خان چھوٹیں گے"۔ اس کے علاوہ اعظم خان پر ہوئے ایک ایک ظلم کا حکومت آنے کے بعد حساب کرنے جیسی تبصرہ بھی کیا گیا ہے۔ ان نعروں کو لے کر سوشل میڈیا پر ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ وائرل ویڈیو اور ہوڈنگ کا معاملہ پولیس انتظامیہ کے علم میں آنے کے بعد کارروائی شروع کر دی گئی۔ پولیس نے ایسے قابلِ اعتراض ہوڈنگز کو فوری طور پر ہٹوا دیا ہے۔
جو بھی قصوروار ہوگا، قانونی کارروائی کی جائے گی
اپر پولیس سپرنٹنڈنٹ انوراگ سنگھ نے بتایا کہ ضلع میں اس طرح کے پوسٹر لگائے جانے کا معاملہ علم میں آیا ہے۔ اس کی جانچ کرائی جا رہی ہے۔ جو بھی قابلِ اعتراض پوسٹرز ہیں، انہیں فوری طور پر ہٹوا دیا گیا ہے۔ جانچ میں جو بھی شخص قصوروار پایا جائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔