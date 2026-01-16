ہر کی پوری میں1916 کے میونسپل بائی لاز کے حوالے والے پوسٹر، احاطہ میں غیر ہندوؤں کا داخلہ ہے ممنوع
شیخوں کے لباس میں ملبوس دو نوجوانوں کے ہر کی پوڑی میں گھومنے کے بعد عوام غم میں ہیں۔ شری گنگا سبھا نے پوسٹر لگائے۔
Published : January 16, 2026 at 12:55 PM IST
ہریدوار، اتراکھنڈ: مشہور شہر ہریدوار کے عالمی شہرت یافتہ ہر کی پوڑی علاقے میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی والے پوسٹر لگائے گئے ہیں۔ یہ پوسٹرز بڑھتی ہوئی مانگ کے درمیان لگائے گئے ہیں۔ پوسٹروں میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ غیر ہندوؤں کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ پوسٹر ہر کی پوری علاقے کے انتظامات کی نگرانی کرنے والی تنظیم گنگا سبھا نے لگائے ہیں۔ پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ یہ علاقہ ہریدوار کے 1916 کے میونسپل ایکٹ کے تحت آتا ہے اور اس میں غیر ہندوؤں کا داخلہ ممنوع ہے۔
ہر کی پوڑی میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی لگانے والے پوسٹر
یہ قابل ذکر ہے کہ ہریدوار میں ہر کی پوڑی سناتن دھرم اور عقیدے کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند گنگا میں غسل کرنے اور دان و خیرات کرنے آتے ہیں۔ شری گنگا سبھا تنظیم ہر کی پوری علاقے میں انتظامات کی نگرانی کرتی ہے۔ اس تنظیم کی بنیاد مہامنا پنڈت مدن موہن مالویہ نے رکھی تھی۔ شری گنگا سبھا کے موجودہ صدر نتن گوتم نے ہر کی پوڑی علاقے میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے اس مطالبے کی سنتوں اور ہندو تنظیموں کے ارکان نے بھی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی سجاوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی ہونی چاہیے۔
پوسٹر میں 1916 کے میونسپل بائی لاز کا حوالہ دیا گیا ہے: نتن گوتم نے 1916 میں نافذ میونسپل بائی لاز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا
اس سلسلے میں دفعات موجود ہیں، جن پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ مزید برآں، ایسے الزامات ہیں کہ مذہبی روایات کی طویل عرصے سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جس سے سناتن کے عقیدے کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ اس کی روشنی میں ہم نے بارہا انتظامیہ سے درخواست کی لیکن کوئی ٹھوس کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے اب ہم نے پوسٹر لگا دیے ہیں۔:- نتن گوتم، صدر، شری گنگا سبھا
شری گنگا سبھا کے صدر نتن گوتم کا کیا کہنا ہے؟ شری گنگا سبھا برسوں سے ہر کی پوڑی علاقے کی نگرانی کر رہی ہے۔ انتظامات کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
1916 کے میونسپل بائی لا میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر ہندو ہر کی پوڑی کے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شری گنگا سبھا نے غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی کے پوسٹر لگائے ہیں۔ قانون کے بارے میں بیداری پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کوئی غیر ہندو داخل نہ ہو سکے۔ مقدس مقام کی حرمت کو پامال نہیں کیا جاتا اور سماج دشمن عناصر دوبارہ غیر ہندوؤں کا لباس پہن کر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پوسٹر لگانا ضروری ہے۔:- نتن گوتم، صدر، شری گنگا سبھا
ہندوؤں کے داخلے پر پابندی کے مطالبے نے اس لیے زور پکڑا
کیونکہ گزشتہ منگل کو دو نوجوان عرب شیخوں کا لباس پہنے ہر کی پوری میں گھومتے ہوئے دیکھے گئے۔ نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی پولیس انتظامیہ بھی حیران رہ گئی۔ شری گنگا سبھا کے عہدیداروں اور پجاریوں نے اسے گنگا اور مقدس علاقہ کے وقار کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے پولیس انتظامیہ سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے دونوں نوجوانوں کو نہ صرف گرفتار کر کے معافی منگوائی بلکہ ان کے خلاف پولیس ایکٹ کے تحت چالان بھی جاری کر دیا۔
جانیے شیخ کا لباس پہننے والے مرد کون تھے
چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ پکڑے گئے نوجوان ہندو تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے کے لیے شیخ کا لباس پہن کر ہر کی پوری علاقے میں پہنچے تھے۔ اس سے پہلے، پجاریوں نے ہر کی پوڑی کے علاقے میں ایک چیکنگ مہم چلائی تھی، جس میں سڑک پر دکانداروں، اسٹالوں اور یہاں تک کہ بھکاریوں کے آدھار کارڈ کی جانچ پڑتال کی گئی تھی تاکہ ان کی شناخت کی جاسکے۔
شری گنگا سبھا کے یاتری پجاری، دیگر سنتوں اور باباؤں کے ساتھ، ضمنی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے ہر کی پوڑی علاقے میں غیر ہندوؤں کے داخلے اور تجارت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالیہ واقعات کے بعد یہ مطالبہ ایک بار پھر زور پکڑ گیا ہے۔ اس بار شری گنگا سبھا نے پوسٹر بھی لگائے ہیں۔
1916 کے ہریدوار میونسپل بائی لاز کے بارے میں جانیں؟
پنڈت مدن موہن مالویہ سناتن دھرم کے بہت بڑے عقیدت مند، ایک ہندو مفکر اور ایک سماجی مصلح تھے۔ وہ ہندو نظریات، سناتن دھرم اور رسومات کی پابندی کے ذریعے قوم سازی کے اقدامات میں رہنما تھے۔ انہوں نے 1887 میں پریاگ ہندو سبھا کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے بھارت دھرم مہامنڈل قائم کیا اور سناتن دھرم کو فروغ دیا۔
کیا ہے 1916 ہریدوار میونسپل بائی لا؟
1916 میں، ایک تاریخی معاہدہ جسے ہریدوار میونسپل بائی لاز کہا جاتا ہے، پنڈت مدن موہن مالویہ اور برطانوی حکومت کے درمیان ہریدوار کے مذہبی تقدس اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے دستخط کیے گئے۔ اس میونسپل بائی لا کے مطابق، غیر ہندوؤں کو ہریدوار میں ہر کی پوڑی جیسے بڑے گھاٹوں میں داخل ہونے پر پابندی تھی۔ انہیں وہاں مستقل رہائش سے بھی روک دیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ ہندو یاتری شہر ابدی روایت کے مطابق محفوظ رہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول آج بھی ہریدوار میونسپل کارپوریشن کے بائی لاز میں موجود ہیں۔