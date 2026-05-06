بنگال میں پولنگ کے بعد تشدد: پولیس اہلکاروں سمیت متعدد زخمی؛ 80 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد
کولکاتہ کے ٹولی گنج میں نامعلوم شرپسندوں نے ٹی ایم سی کے وزیر اروپ بسواس کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی۔
Published : May 6, 2026 at 2:59 PM IST
بشیرہاٹ: مغربی بنگال سے پولنگ کے بعد تشدد کی کئی خبریں سامنے آئی ہیں۔ نامعلوم شرپسندوں نے ٹی ایم سی کے وزیر اروپ بسواس کے ٹولی گنج دفتر میں توڑ پھوڑ کی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے تشدد میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس وقت کئی علاقوں میں ماحول کشیدہ ہے اور سیکورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ کولکاتہ پولیس کمشنر اجے کمار کے مطابق 80 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں۔
نارتھ 24 پرگنہ کے بشیرہاٹ سب ڈویژن کے اندر واقع نازت میں، دو پولیس اہلکار گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق، نازت پولس اسٹیشن کے آفیسر انچارج (او سی) بھرت پرسن کار اور ایک کانسٹیبل کو اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آنے والے راجباری علاقے میں دو گروپوں کے درمیان تصادم کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔
مقامی ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر تشدد کے دوران علاقے میں دو گروپوں کے درمیان پتھراؤ اور کروڈ بموں کا استعمال کیا گیا۔ اس اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ الزام ہے کہ اسی وقت شرپسندوں نے قریبی گھر کے اندر سے پولیس پر گولی چلائی۔ تھانے کے انچارج کی ٹانگ پر گولی لگنے سے زخم آئے جبکہ ایک اور پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا۔ دونوں کو خون میں لت پت حالت میں بچایا گیا اور بعد میں علاج کے لیے کولکاتہ کے چترنجن اسپتال منتقل کیا گیا۔
ای ٹی وی بھارت نے اس واقعہ کے بارے میں ردعمل کے لیے بشیرہاٹ پولیس ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) سے رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس دوران پورے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق، پولیس اہلکاروں کے علاوہ، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کئی دیگر افراد کو بھی گولی لگنے سے زخم آئے ہیں۔ تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس معلومات یا سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
دو مرحلوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کا اعلان پیر کو کیا گیا۔ اس کے بعد سے ریاست کے مختلف حصوں میں بدامنی کے چھٹپٹ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ دو شہریوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نیو ٹاؤن میں بی جے پی کا ایک کارکن ہلاک ہو گیا، جب کہ بیلیا گھاٹہ میں ایک ٹی ایم سی کارکن کی موت ہوگئی۔ مزید برآں، شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی ریاست بھر میں ترنمول پارٹی کے دفاتر کو نشانہ بناتے ہوئے توڑ پھوڑ کی متعدد اطلاعات ہیں۔ بیربھوم جیسے اضلاع میں بھی کئی جھڑپوں کی اطلاع ملی ہے - یہ علاقہ پہلے ہی ترنمول کانگریس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔
ہاوڑہ کے وارڈ نمبر 26 کی ایک سڑک پر ترنمول کے سابق کونسلر شیامل مترا کی پٹائی کے حوالے سے الزامات سامنے آئے ہیں۔ حملے کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد علاقے میں خاصی کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ واقعہ منگل کی شام پیش آیا۔ ویڈیو فوٹیج میں کئی افراد کو شیامل مترا کا گھیراؤ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
اس کے کچھ دیر بعد انہیں سڑک پر زخمی حالت میں پڑا دیکھا گیا۔ تاہم، حملے کے پیچھے اصل مقصد واضح نہیں ہے. واقعہ کے بعد سے پورے وارڈ میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ ترنمول کانگریس نے اس حملے کی سخت مذمت کی ہے۔
80 افراد گرفتار: کولکاتہ پولیس کمشنر
کولکاتہ کے پولس کمشنر اجے کمار نند نے کہا، "انتخابات پرامن طریقے سے ہوئے، تشدد یا دھمکی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور لوگوں نے آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے اپنا ووٹ ڈالا۔ پولس کمشنر نے سب سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔۔ انھوں نے کہا کہ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پولیس سے رابطہ کریں۔" کسی بھی جلوس کے انعقاد کے لیے پورے کولکاتہ میں نیم فوجی دستے تعینات کیے گئے ہیں، ہم نے 80 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ہتھیار بھی برآمد کیے ہیں۔
