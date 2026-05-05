بنگال انتخابی نتائج: بیر بھوم کے کئی علاقوں میں تشدد، آتش زنی اور توڑ پھوڑ
بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد بیر بھوم میں تشدد کے لیے ٹی ایم سی نے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
Published : May 5, 2026 at 10:57 AM IST
بیربھوم: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد، بیربھوم ضلع کے کئی علاقوں میں آتش زنی اور توڑ پھوڑ کے واقعات پیش آئے۔ ٹی ایم سی نے آتشزنی اور توڑ پھوڑ کا الزام بی جے پی پر عائد کیا ہے۔ وہیں بی جے پی کی طرف سے تاحال کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
واضح رہے کہ بی جے پی امیدواروں نے بیربھوم ضلع کی 11 اسمبلی سیٹوں میں سے چھ پر کامیابی حاصل کی ہے۔ پانچ بار کے ایم ایل اے آشیش بنرجی اور دو دیگر موجودہ پارٹی امیدواروں سمیت کئی اہم شخصیات کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انتخابی نتائج سامنے آنے کے فوراً بعد ضلع کے مختلف حصوں میں تشدد پھوٹ پڑا۔
بولپور میں گنتی مرکز کے قریب ترنمول کانگریس کے کیمپ آفس میں مبینہ طور پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ کرناہار میں ترنمول کے ایک کارکن کی دکان کو مبینہ طور پر آگ لگا دی گئی۔ انتظامیہ کو نیچو پٹی میں انبرتا منڈل کے گھر کے سامنے مرکزی سکیورٹی فورسز تعینات کرنی پڑی۔
بیر بھوم، "سرخ مٹی کی سرزمین" کو کبھی بائیں محاذ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ نانور میں سُچ پور قتل واقعے کے بعد ترنمول سپریمو ممتا بنرجی ضلع میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہوئیں۔ بعد میں انوبرت منڈل کی قیادت میں بائیں بازو کا یہ "قلعہ" ٹی ایم سی کا گڑھ بن گیا۔ سال 2011 کے اسمبلی انتخابات کے بعد، ٹی ایم سی نے بعد میں ہونے والے پنچایتی اور میونسپل انتخابات میں کلین سویپ کیا۔
اس بار ضلع کی 11 اسمبلی سیٹوں میں سے ترنمول نے صرف بولپور، نانور، ہاسن، مرارائی اور نلہاٹی پر کامیابی حاصل کی۔ سوری، رامپورہاٹ، میوریشور، دبراج پور، سینتھیا اور لبہ پور کی باقی سیٹوں پر بی جے پی نے جیت درج کی۔
نتائج کے اعلان کے بعد دبراج پور اسمبلی حلقہ کے لوبا میں ترنمول زونل صدر کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ سوری میں ترنمول ایجوکیشن سیل کے دفتر کو تباہ کر دیا گیا۔ بولپور اسمبلی سیٹ پر جیتنے والے ترنمول امیدوار چندر ناتھ سنہا نے کہا کہ "یقیناً، ہماری طرف سے غلطیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا۔ ایک پارٹی کے طور پر، ہمیں اندرونی طور پر ان مسائل کا جائزہ لینا چاہیے۔ تاہم، ایک ایم ایل اے کے طور پر، میں عوام کے لیے کام کرتا رہوں گا"۔
لابپور اسمبلی سیٹ سے شکست پانے والے ترنمول امیدوار ابھیجیت سنہا نے کہا کہ "میں نہیں جانتا کہ ہمارے وسیع ترقیاتی کاموں کے باوجود لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔" دریں اثنا، دبراج پور اسمبلی سیٹ سے ترنمول کے امیدوار نریش چندر بوری نے سنگین الزام لگایا کہ انہیں ان کی ہی پارٹی کے لیڈروں نے ہرا دیا۔
