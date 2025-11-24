خود کو پیغمبر محمدﷺ کی نسل سے بتایا، زیورات کو دوگنا کرنے کا کیا دعویٰ، خواتین کو لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا
ممبئی میں ایک شرپسند نے خود کو حضرت محمدﷺ کی نسل سے بتا کر خواتین کو لاکھوں روپے کا دھوکہ دے دیا۔
By PTI
Published : November 24, 2025 at 8:00 PM IST
ممبئی: پولیس کے مطابق، ایک 31 سالہ شخص نے مبینہ طور پر ممبئی میں دو خواتین کو تقریباً 11 لاکھ روپے کا دھوکہ دیا۔ اس شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ پیغمبر محمد ﷺ کی "نسل" سے ہے۔ اس شرپسند نے خواتین کو سونے کے زیورات کو دوگنا کرنے اور گھر میں پیسوں میں برکت کا وعدہ کیا۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ محسن علی عبدالستار قادری نامی شخص کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ماہم پولیس اسٹیشن کے اہلکار کے مطابق قادری کے خلاف ایک مقامی رہائشی انصار احمد عبدالغنی کی شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔
اس طرح دھوکہ دیا:
2022 میں، شکایت کنندہ اور اس کے بھائی اسرار فاروقی نے قادری سے جنوبی ممبئی کی ایک 'درگاہ' (ایک مسلمان بزرگ کی قبر) پر ملاقات کی۔ عہدیدار نے بتایا کہ ان کی گفتگو کے دوران، قادری نے دعویٰ کیا کہ وہ پیغمبر اسلام کی نسل سے ہے۔ اس دوران قادری نے ایک بال بھی دکھایا جو جس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ پیغمر محمدﷺ کا ہے۔
بعد ازاں دونوں بھائیوں نے قادری کو ماہم میں اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا، جہاں وہ ایک شیشے کا ڈبہ لے کر آیا جس کے اندر وہ بال بھی تھا۔
ان کے گھر میں کچھ رسومات ادا کرنے کے بعد اس شخص نے شیشے کا ڈبہ ان کی الماری میں رکھا اور اسے تالا لگا دیا۔ پولیس نے بتایا کہ قادری نے بھائیوں سے کہا کہ وہ الماری نہ کھولیں جب تک کہ وہ نہ کہیں۔
کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آیا تو بھائی گھر پر نہیں تھے۔ اہلکار نے بتایا کہ اس بار، اس نے دونوں بھائیوں کی بیویوں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ اپنے تمام زیورات کو ڈبے کے پاس رکھ دیں، اور کہا کہ یہ چند دنوں میں دوگنا ہو جائے گا، اور ان کے گھر میں مزید رقم آجائے گی۔
قادری کی ہدایت کے مطابق، دونوں خواتین نے اپنے تمام زیورات ڈبے کے پاس رکھ دیے۔ بعد میں، اس نے کچھ رسومات ادا کرنے کے لیے خواتین سے باہر جانے کو کہا۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی دونوں خواتین گھر سے باہر نکلیں، اس شخص نے الماری سے تقریباً 11 لاکھ روپے کے زیورات نکالے اور فرار ہو گیا۔
ایف آئی آر درج:
پولیس اہلکار کے مطابق، دھوکہ دہی کا انکشاف کچھ دنوں کے بعد ہوا جب خواتین نے اپنے شوہروں کو واقعہ سنایا۔
رابطہ کرنے پر قادری نے بھائیوں کو بتایا کہ اس نے چوری شدہ زیورات بیچ دیے ہیں کیونکہ وہ مالی مسائل کا شکار تھا۔ ان میں سے ایک، گانی نے پھر شکایت درج کرائی، جس کی بنیاد پر ملزم کے خلاف دھوکہ دہی کی مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی۔
یہ بھی پڑھیں: