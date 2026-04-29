پڈوچیری اسمبلی انتخابات 2026: ایگزٹ پولز میں این ڈی اے کو برتری، علاقائی جماعتوں کا بھی اہم کردار متوقع
پیپلز پلس کے مطابق آل انڈیا این آر کانگریس بڑی پارٹی بن کر ابھر سکتی ہے، جسے 10 سے 12 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔
Published : April 29, 2026 at 8:36 PM IST
بھوبنیشور: پڈوچیری سمیت ملک کی دیگر ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے بعد اب سب کی نظریں ایگزٹ پولز پر مرکوز ہو گئی ہیں، جو 2026 کے سیاسی منظرنامے کی ابتدائی جھلک پیش کر رہے ہیں۔ پڈوچیری میں 9 اپریل کو ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد مختلف ایجنسیوں کی جانب سے جاری کیے گئے اندازوں میں این ڈی اے اتحاد کو واضح برتری حاصل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔
ایگزٹ پول ایجنسی پیپلز پلس کے مطابق آل انڈیا این آر کانگریس سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر سکتی ہے، جسے 10 سے 12 نشستیں ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے اتحادی بھارتیہ جنتا پارٹی کو 5 سے 6 نشستیں ملنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس طرح این ڈی اے اتحاد مجموعی طور پر اکثریت کے قریب یا اس سے آگے جا سکتا ہے۔
دوسری جانب دراؤڑ منیترا کزگم اور انڈین نیشنل کانگریس پر مشتمل اتحاد کو 6 سے 8 نشستیں ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جو اپوزیشن کی حیثیت سے نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ کانگریس کے لیے علیحدہ طور پر 1 سے 3 نشستوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ایگزٹ پول کے مطابق دیگر چھوٹی جماعتوں کا اثر محدود رہنے کا امکان ہے۔ اے آئی اے ڈی ایم کے اور دیگر نئی جماعتوں کو 0 سے 1 نشست تک محدود رہنے کا اندازہ ہے، جبکہ بعض علاقائی گروپس کو 1 سے 2 نشستیں مل سکتی ہیں۔
دوسری جانب ایکسس مائی انڈیا کے ایگزٹ پول میں بھی تقریباً اسی طرح کی تصویر سامنے آئی ہے، جس کے مطابق این ڈی اے اتحاد کو 16 سے 20 نشستیں مل سکتی ہیں، جو اسے واضح اکثریت دلانے کے لیے کافی ہوں گی۔ جبکہ ڈی ایم کے-کانگریس اتحاد کو 6 سے 8 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اداکار وجے کی جماعت ٹی وی کے کو 2 سے 4 نشستیں ملنے کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے، جو انتخابی سیاست میں ایک نیا عنصر بن کر ابھر سکتی ہے۔
پڈوچیری، جو ایک مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے، میں تقریباً 9.5 لاکھ ووٹرز ہیں، جن میں 5 لاکھ سے زائد خواتین اور 4.4 لاکھ سے زیادہ مرد ووٹر شامل ہیں۔ یہ ووٹرز 30 رکنی اسمبلی کے لیے 294 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ حلقے پڈوچیری، کاری کال، ماہے اور یانم کے علاقوں پر مشتمل ہیں۔
تمام 30 نشستوں پر ووٹنگ 9 اپریل کو مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی 2026 کو کی جائے گی۔ حتمی نتائج ہی اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا ایگزٹ پولز کی پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں یا سیاسی منظرنامے میں کوئی بڑا الٹ پھیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مجموعی طور پر ایگزٹ پولز یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ پڈوچیری میں این ڈی اے اپنی پوزیشن مضبوط بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے، تاہم حتمی تصویر نتائج کے اعلان کے بعد ہی واضح ہوگی۔