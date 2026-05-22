ایم پی اقراء حسن کے خلاف ایف آئی آر پر سیاست گرمائی، چھ نامزد افراد اور 25 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج
Published : May 22, 2026 at 10:28 AM IST
سہارنپور: شاملی ضلع کے جسالا گاؤں میں ایک نوجوان مونو کشیپ کی موت کے معاملے نے سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے۔ کیرانہ سے سماج وادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ اقرا حسن کے خلاف سڑک بلاک کرنے اور دھرنا دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس پیش رفت نے ریاست میں سیاسی ماحول کو گرما دیا ہے۔ اس معاملے میں رکن اسمبلی کے ساتھ چھ دیگر افراد کو بھی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جب کہ 25 نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ایس پی (سٹی) نے بتایا کہ انسپکٹر سنجے کمار شرما کی طرف سے درج کردہ تحریری شکایت کی بنیاد پر، رجسٹرڈ کیس میں ایم پی اقرا حسن کے علاوہ سابق وزیر مملکت مانگے رام کشیپ، تیج پال سنگھ، اجے، انوج، شیش پال اور ستیہ پال کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس کیس میں 20 سے 25 نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا ہے۔
19 مئی کو ایم پی اقرا حسن شاملی کے جسالا گاؤں کے رہنے والے مونو کشیپ کی ماں کے ساتھ سہارنپور رینج کے ڈی آئی جی ابھیشیک سنگھ سے ملنے پہنچیں۔ مونو کشیپ کی موت کے بارے میں، اس کے خاندان نے مسلسل قتل کا الزام لگا رہا ہے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔ رکن پارلیمنٹ نے افسروں سے بھی ملاقات کی تھی تاکہ متاثرہ خاندان کی مدد کی جاسکے۔
ڈی آئی جی آفس میں ہونے والی بات چیت کے دوران مقتول کی والدہ اپنی شکایات بیان کرتے ہوئے جذباتی ہو گئیں۔ ایم پی اقراء حسن نے الزام لگایا کہ اہلکار تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے متاثرہ خاندان مایوسی کے ساتھ احاطے سے نکل گیا۔ اس کے بعد رکن اسمبلی نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس دوران ان کے حامیوں کی بڑی تعداد ڈی آئی جی کے دفتر کے باہر جمع ہوگئی۔
ایس پی (سٹی) ویوم بندل نے بتایا کہ حامیوں کے ہجوم نے سڑک پر ٹریفک میں خلل ڈالا، جس کی وجہ سے گڑبڑ جیسی صورتحال پیدا ہوگئی۔ حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے پولیس نے کارروائی کی اور رکن پارلیمنٹ اقرا حسن کو حراست میں لے کر خواتین پولیس اسٹیشن لے گئی۔ تاہم، انہیں تقریباً 10 منٹ بعد رہا کر دیا گیا۔ اس دوران کئی حامیوں کو امن میں خلل ڈالنے سے متعلق دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا اور بعد میں انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس کارروائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ اقرا حسن اپنے پارٹی کارکنوں کے ساتھ کوتوالی صدر بازار پولیس اسٹیشن پہنچی اور احتجاجی دھرنا دیا۔ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے مظاہرے کے دوران پولیس اور انتظامیہ کے خلاف زبردست نعرے بازی کی گئی۔ حکام کی طرف سے دی گئی یقین دہانی کے بعد احتجاج بالآخر ختم کر دیا گیا۔ اب اس معاملے میں ایف آئی آر درج ہونے سے سیاسی ماحول مزید گرم ہو گیا ہے۔
مونو کشیپ کی موت کا معاملہ کیا ہے؟
جسالا گاؤں کے رہنے والے مونو کشیپ کی لاش 21 اپریل 2026 کو پنجوکھرا علاقے میں ریلوے لائن کے قریب سے ملی تھی۔ شروع سے ہی اس کے اہل خانہ کو قتل کا شبہ تھا۔ پولیس نے تفتیش کے دوران دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ الزام ہے کہ دونوں نے مونو کو پارٹی میں جانے کے بہانے لالچ دیا، اسے شراب پلائی اور پھر چلتی ٹرین کے آگے دھکیل کر اس کا قتل کر دیا۔
بتایا گیا ہے کہ یہ جھگڑا ایک نوجوان خاتون سے بات چیت سے شروع ہوا۔ متوفی کے اہل خانہ کا موقف ہے کہ تفتیش کے حوالے سے کئی سوالات جواب طلب ہیں اور انہیں ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ یہی وجہ تھی کہ رکن پارلیمنٹ اقراء حسن نے متاثرہ خاندان کے ہمراہ عہدیداروں سے رابطہ کیا تھا۔
اب خود رکن پارلیمنٹ کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد صورتحال مزید حساس ہو گئی ہے۔ فی الحال، پولیس واقعات کے پورے سلسلے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔ دریں اثنا، سماج وادی پارٹی کے رہنماؤں نے اس کارروائی کو اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی مترادف قرار دیا ہے، جب کہ پولیس کا کہنا ہے کہ امن عامہ کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق مناسب کارروائی کی گئی ہے۔
